Стартовала IV Областная акция «Влюбленные в чтение»

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IV Областная акция «Влюбленные в чтение» стартовала 1 февраля 2021 года. Акция приурочена ко Всемирному Дню дарения книг (отмечается 14 февраля) и проходит в рамках Пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Организатор акции – самарская детская писательница Мария Пашинина и команда социального проекта «Самарик».

«Новые детские книги в сельских библиотеках – это и роскошь, и жизненная необходимость, - говорит Мария Пашинина. - Многим новые издания не поступали уже больше пяти лет. При этом в маленьких селах библиотека, зачастую, остается единственным и главным культурным центром. Книги здесь — это больше чем возможность интересно провести досуг. С помощью них дети расширяют кругозор и познают мир, а библиотекари воспитывают подрастающее поколение, проводя разные мероприятия».

В этом году книги будут переданы в:

1.Вязовская сельская библиотека (Елховский район). Библиотеке больше 140 лет. В селе живет 288 человек, 244 из них – читатели библиотеки!

2.Виловатовская сельская библиотека (Богатовский район). За последние 4 года в библиотеку поступило всего семь новых детских книг. В фонде почти половина ветхой, устаревшей и неактуальной литературы.

3.Александровская сельская библиотека (Кинель-Черкасский район). Большинство книг детского фонда здесь ветхие и выглядят непривлекательно. Многие книги были уже не раз отремонтированы.

4.Образовательный центр для детей с ДЦП «Выше радуги» (Самара).

В Центре большая потребность в книгах. Малоподвижные дети обычно много читают (кто умеет) или слушают. Здесь будут рады самым разным книгам.

Организаторы акции «Влюбленные в чтение» просят взрослых участников передать нам 1-3 новые детские книги, компании – от 5 книг и больше. «Если у вас есть книги современных детских авторов и они в отличном состоянии, то мы тоже их примем», - уточняет Мария.

Книги принимаются с 1 по 13 февраля.

К участию приглашаются все желающие.