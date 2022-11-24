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Стартовал второй этап «Е-Диктанта»

24 ноября 2022 12:30
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Стартовал второй этап «Е-Диктанта»

Второй отборочный этап «Е-Диктанта» пройдет с 21 ноября по 9 декабря. Чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта и пройти онлайн-тестирование в личном кабинете, поочередно ответив на вопросы в течение 60 минут. Задания будут разделены по категориям: направления в ЖКХ, теплоснабжение, электричество, водоснабжение, капитальный ремонт, экологическая безопасность, коммунальные платежи, кровля, лифтовое хозяйство. Участникам предстоит не только выбрать правильные ответы, но ещё установить соответствие между вариантами и даже решить ребусы.

Половина правильных ответов в отборочном туре гарантирует переход на третий этап, который пройдет 10 декабря текущего года. Финалисты выполнят двадцать разноформатных заданий и почувствуют себя участниками яркого шоу в прямом эфире.

Сейчас на сайте проекта зарегистрировались уже 55 тысяч россиян из всех регионов нашей страны, чтобы принять участие во втором отборочном этапе. Около 25 тысяч пользователей прошли демоверсию «Е-Диктанта» и подготовились к онлайн-тестированию, решив пробные задания. К участию во втором этапе можно присоединиться в любой момент до 9 декабря включительно. Задания появятся в вашем личном кабинете после регистрации на сайте.

Напомним, что III Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства «E-Диктант» – это интерактивный онлайн-тест, содержащий вопросы разного формата по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере ЖКХ. В этом году проект включает в себя три этапа: первый (обучающий), второй (отборочный) и третий (финальный).

В рамках первого этапа, который завершился 20 ноября, участникам были предложены самые разные обучающие мероприятия. Одно из них – подкаст «Грамотный быт». В каждом выпуске приглашенные эксперты вместе с ведущим обсуждали важные вопросы: что такое энергосбережение и обязательно ли обывателю разбираться в этой теме; как внедрить в свою жизнь полезные экологические привычки, как сделать свой дом «умным» и др. В сумме выпуски набрали 22 тысячи просмотров. 

Также специально для слушателей подкастов прошёл конкурс эссе на тему: «Как знания основ энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве помогает мне в жизни». В нем приняли участие 85 человек. Авторы опубликовали на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте» интересные материалы, посвященные роли знания основ энергосбережения в жизни, поделились своими мыслями на эту тему и личным опытом экономии энергоресурсов. Призовые места заняли Мария Белякова из Владимира и Нелли Атауллина из Челябинска.

Ещё одним ярким событием первого этапа стала акция по энергосбережению. Участникам предлагалось придумать и реализовать инициативу, связанную с применением способов энергосбережения в повседневной жизни, привлечь к этому делу как можно больше людей и распространить информацию об акции на всевозможных доступных ресурсах. 

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