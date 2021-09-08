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Стартовал Всероссийский проект по профориентации школьников «Билет в будущее»

8 сентября 2021 14:08
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Школьники Самарской губернии смогут найти профессиональное предназначение до конца 2021 года.

Школьники Самарской губернии смогут найти профессиональное предназначение до конца 2021 года. Во всех регионах страны стартовал Всероссийский проект по профориентации школьников «Билет в будущее», инициированный Президентом России  Владимиром Владимировичем Путиным. 

Новые подходы в реализации проекта в 2021 году обсудили 7 сентября на пресс-конференции в международном мультимедийном центре МИА «Россия сегодня».

«Во всех 85 субъектах РФ реализуется этот проект. Более 150 000 мероприятий профессионального выбора у нас запланировано. Мы планируем эту цифру перевыполнить. Более 5000 педагогов-навигаторов пройдут профессиональное обучение. Онлайн диагностики пройдут более 3000 школьников. При этом уже сейчас мы понимаем, что регионы очень заинтересованы в расширении этого проекта и мы создадим для этого необходимые условия», - сказал управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов, директор исторического парка «Россия – моя история» Иван Есин на пресс-конференции.

Основу развития экономики Самарского региона составляют высокотехнологичные обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью (автомобилестроение, производство авиационной и космической техники), а также производства с высокой глубиной переработки (химия, металлургия).   Грамотные кадры для таких производств – фактор решающий, неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Руководитель региона уделяет большое внимание развитию системы среднего профессионального образования. В техникумах и колледжах региона обновляется материально-техническая база, что дает новые возможности для подготовки высококвалифицированных специалистов. «Билет в будущее» позволяет познакомить школьников с инфраструктурой образовательных организаций, в том числе колледжей, вузов и Кванториумов.

Проект «Билет в будущее» формирует осознанность и готовность школьников к профессиональному самоопределению и дает возможность понять свой потенциал. На данный момент проект включает в себя все самые актуальные и востребованные сферы: «Здоровая среда», «Комфортная среда», «Безопасная среда», «Умная среда», «Креативная среда», «Социальная среда», «Деловая среда» и «Индустриальная среда». 

Как отметил Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в режиме видеоконференции: «Билет в будущее» – это чрезвычайно важная составляющая всей работы, потому что ничего нет важнее выбора пути в жизни. Профориентация – один из ключевых элементов работы с молодежью».

Детей в этом уникальном проекте ожидает знакомство с онлайн-платформой проекта bvbinfo.ru, где они смогут примерить на себя ту или иную профессию, опираясь на свои интересы и возможности, узнают о профессиях будущего, смогут принять участие в мультимедийных выставках-практикумах на базе парков «Россия – моя история». Участники проекта смогут посетить Всероссийский профориентационный Фестиваль профессий в Санкт-Петербурге. Это только малая часть мероприятий проекта «Билет в будущее». Каждый месяц для школьников будет насыщен интересными образовательными программами.  

Кроме школьников, в проекте принимают участие их родители. Специально для них на платформе bvbinfo.ru создан раздел «для родителей», где они смогут получить ответы на волнующие вопросы о профориентации своих детей, пройти тесты совместно с ребенком и оценить, насколько представления ребенка о себе совпадает с представлениями родителей о нем.

Участниками проекта, конечно, являются и педагоги. В рамках проекта «Билет в Будущее» они познакомятся с современными практиками профориентационной работы, диагностическими и рефлексивными инструментами.  Активное участие в проекте принимают работодатели, заинтересованные в молодых мотивированных сотрудниках.

 

Фото: пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

 

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