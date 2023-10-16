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15 октября в Молодёжном центре «Лесная сказка» стартовал очный этап областного Конкурса «Студент года». В этом году участники помимо конкурсных испытаний и самопрезентаций перед членами жюри пройдут обучение в рамках трека «Лидерство» от Школы молодёжного актива «Кузница кадров».

«Уже не первый год в “Лесной сказке” собираются самые активные студенты региона на очном этапе конкурса “Студент года”. Это возможность для ребят познакомиться, обменяться опытом, подружиться. А в этом году для участников конкурса пройдет еще и большая образовательная программа в рамках Школы молодежного актива “Кузница кадров”. Это позволит получить новые знания в менеджменте, самопрезентации, проектной деятельности, чтобы в будущем применять их в своих образовательных организациях», - рассказал врио заместителя министра образования и науки Самарской области – руководителя департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Школа молодежного актива «Кузница кадров» реализуется при поддержке Правительства Самарской области и Росмолодежи в рамках программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых» и является частью национального проекта «Образование». Образовательная программа пройдет по 3 направлениям: «Вектор Лидерства», «Вектор Самопрезентации» и «Вектор Осознанности».

«Я выбрал сразу несколько образовательных векторов, чтобы успешно выступить и презентовать себя на очной защите. Я немного переживаю, но думаю, что сегодня заряжусь от спикеров энергией. Сейчас в “Лесной сказке” я среди самых активных людей Самарской области и счастлив находиться здесь. Уверен, что каждый добьётся успеха в своём направлении, чтобы вместе развивать наш регион и нашу страну», — рассказал Кирилл Тарасов, участник номинации «Студенческий лидер ссуза», студент Поволжского государственного колледжа.

Спикерами станут эксперты регионального и федерального уровней: это Елена Князева – коуч, тренер, лектор Российского общества «Знание», Игорь Кузнецов, режиссёр театрального проекта «Голоса пьес», актёр, драматург и театральный педагог, Татьяна Бусыгина, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии СГСПУ, Ольга Николаева, руководитель организационно-кадровой работы Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, Виталий Филатов, руководитель Студенческого центра Рублёво, Зоя Немирова, соучредитель Центра психологического развития «Дар», психолог, телесно-ориентированный терапевт, арт-терапевт, автор и ведущая тренингов и другие.

«Чтобы правильно презентовать себя, важно быть готовым к этому психологически, осознавать, как вас воспринимают окружающие, какой у вас создан имидж и как правильно им пользоваться в разных ситуациях. Если вы хотите, чтобы ваш образ был правильно воспринят, необходимо создать нужное психологическое состояние с помощью оттенков, силуэтов и принтов. Уверена, что все знания, которые участники получат на образовательной программе, они смогут успешно применить не только на конкурсе, но в своих будущих проектах», - рассказала Татьяна Бусыгина, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии СГСПУ.

После прохождения образовательной программы участникам предстоит пройти очную защиту перед экспертным жюри, которое определит лауреатов и победителей Конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года» в 13 номинациях:

Для студентов вузов:

- «Студенческий лидер вуза»;

- «Студенческая творческая личность вуза»;

- «Спортсмен года вуза»;

- «Интеллект года».

Для студентов ссузов:

- «Студенческий лидер ссуза»;

- «Спортсмен года ссуза»;

- «Студенческая творческая личность ссуза»;

- «Молодой профессионал года».

А также общие номинации:

- «Староста года»;

- «Доброволец года».

Помимо индивидуальных в Конкурсе предусмотрены групповые номинации для обучающихся средних и высших учебных заведений:

- «Студенческое медиа года»;

- «Добровольческое объединение года»;

- «Патриотическое объединение года».

Напомним, что по итогам заявочной кампании была зарегистрирована 2531 заявка. Наибольшее количество заявок от студентов профессиональных образовательных организаций поступило от ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж», от которого была подана 153 заявка. Среди вузов наиболее активными в заявочной кампании стали студенты Тольяттинского государственного университета. Самыми востребованными среди номинаций стали: «Доброволец года» (503 заявки), «Студенческая творческая личность ссуза» (432 заявок) и «Молодой профессионал года» (253).

Очный этап завершится 18 октября, за это время участники не только пройдут тренинги и лекции, направленные на развитие лидерских качеств, навыков самопрезентации и налаживание коммуникаций, но и решат кейсы, придумают идеи проектов, примут участие в научных слэмах и добровольческих акциях. Одним из ключевых конкурсных заданий выезда станет проведение общеобразовательного теста на знание истории, географии и культуры России, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Конкурса "Студент года"