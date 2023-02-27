Стартовал конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области - 2023»

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Стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области – 2023». В этом году в Самарской области конкурс проводится в 33-й раз.

В областном этапе конкурса участвует 21 учитель из 13 образовательных округов Самарской области.

Из сельских школ в конкурсе участвуют 8 педагогов, 13 – из городских школ. В числе конкурсантов есть 5 молодых педагогов (до 30 лет включительно).

Среди педагогов-участников – 18 женщин и 3 мужчин, которые представляют различные предметные области преподавания, в том числе:

4 учителя математики;

3 учителя, из них 1 молодой педагог, истории и обществознания;

3 учителя, из них 2 молодых педагога, химии;

3 учителя английского языка;

2 учителя физики, из них 1 молодой педагог;

2 учителя русского языка и литература;

2 учителя начальных классов;

1 учитель изобразительного искусства;

1 молодой педагог по предмету биология.

Конкурсные мероприятия проходят в Самаре, на базе Гимназии №11 (Базовая школа РАН): с 27 февраля по 2 марта по направлению «Учебное занятие», а 3 и 4 марта - «Внеурочное занятие».

После конкурсных мероприятий будет определена пятерка финалистов конкурса. 14 марта 2023 года в Большом лектории Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников финалисты проведут «Мастер-классы» и примут участие в «Педагогическом совете» с министром образования и науки Самарской области.

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области - 2023» запланирована на 21 апреля 2023 года в зале Самарской государственной филармонии.