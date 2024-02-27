Стартовал ежегодный конкурс профмастерства «Учитель года Самарской области - 2024»

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26 февраля стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области - 2024». В Самарской области в 2024 году Конкурс проводится в тридцатый четвертый раз. Особенность этого года: в числе участников большое количество учителей начальной школы и естественно-научных предметов.

Конкурс направлен на выявление, поддержку и поощрение передовых школьных педагогов, повышение престижа профессии. Во время испытаний не только оценивается профессионализм участников, но и создаются условия для обмена опытом и распространения в педагогической среде наиболее востребованных и популярных идей обучения и воспитания подрастающего поколения.

Большое внимание проведению конкурса уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Очень надеюсь, что количество педагогов, которые будут принимать участие, будет расти год от года. Каждый учитель, который принял для себя решение участвовать в конкурсе, заслуживает уважения. Несмотря на свою колоссальную нагрузку, он сделал еще один шаг на пути к совершенствованию своего профессионализма, получению новых знаний, навыков, опыта. Этот конкурс обогащает каждого его участника, команды болельщиков, которые традиционно формируются в каждой школе, и в итоге повышает качество образования наших детей. И главные заинтересованные в этом конкурсе люди – это, конечно же, родители и ученики», – отмечает глава региона.

Председатель жюри конкурса, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета, доктор исторических наук, профессор Галина Козловская подчеркнула, что «Учитель года» – это живой процесс: «Сельские учителя «владеют информационной, цифровой средой свободно, у них прекрасные лаборатории, экспериментальная база, доступная и каждому школьнику. Это и есть зримый результат реализации национального проекта «Образование». Он достигнут благодаря тому, что все мы с вами трудимся, и тому, что и Президент России, и губернатор уделяют такое огромное внимание образованию».

В областном этапе конкурса участвует 22 учителя из 13 образовательных округов Самарской области.

Среди педагогов 18 женщин и 4 мужчин, которые представляют различные предметные области преподавания, в том числе:

- 6 учителей, из них 1 молодой педагог, начальных классов;

- 4 учителя физики;

- 3 учителя русского языка;

- 3 учителя истории;

- 2 учителя, из них 1 молодой педагог, английского языка;

- 1 молодой педагог по предмету музыка;

- 1 учитель химии;

- 1 молодой педагог по предмету информатика;

- 1 молодой педагог по предмету география.

Все конкурсные мероприятия пройдут в Самаре, на базе Гимназии №11 (Базовая школа РАН).

С 26 по 29 февраля – по направлению «Учебное занятие». Задача конкурсантов – провести открытые уроки по своим предметам. А 3 и 4 марта – по направлению «Внеурочное занятие». Каждый педагог проведет с учениками беседу о важных жизненных ценностях (достоинстве, правах и свободах человека, патриотизме, труде, семье, традиционных российских духовно-нравственных ценностях), тема будет определена при помощи жеребьевки.

2 марта в 16.00 состоится объявление «пятерки» финалистов.

12 марта финалисты проведут «Мастер-классы» (время начала - 09.30) и примут участие в Педагогическом совете «Слово учителя» с министром образования и науки Самарской области (время начала - 12.00).

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области - 2024» запланирована на 26 апреля в зале Самарской государственной филармонии.

Одним из первых провел открытый урок Роман Быков – учитель физики из школы МБОУ школы №67 г. о. Самара. Педагог провел урок на тему «Исследование силы Архимеда». На лабораторном занятии ученикам удалось провести несколько опытов, которые наглядно показали принципы силы Архимеда и помогли развеять некоторые мифы. Вдохновлённый великим учёным древности, Роман Быков использует в работе современные технологии. «Конечно же основа – это классика, это база, которая вот из года в год, из поколения в поколение. Но для того чтобы мы были с учениками на одной волне, конечно же, нам нужны и компьютеры, нам нужны и телефоны на данных уроках. И нам нужны нейросети, которые сейчас очень популярны. Главное – не злоупотреблять ими, а использовать дозированно, чтобы это шло на пользу каждому уроку», – поделился конкурсант.

Фото: pxhere.com