Стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства Учитель года Самарской области – 2022».

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В этом году в Самарской области конкурс проводится в тридцатый второй раз.

В областном этапе конкурса участвует 21 учитель из 13 образовательных округов Самарской области. Среди педагогов-участников 17 женщин и 4 мужчин, которые представляют различные предметные области преподавания, в том числе:

6 учителей математики, из них 3 молодые педагоги;

5 учителей начальных классов, из них 4 молодые педагоги;

3 учителя русского языка и литературы, из них 1 молодой педагог;

4 учителя физической культуры, из них 3 молодые педагоги;

2 молодых педагога иностранного языка;

1 молодой педагог истории и обществознания.

Из сельских школ в конкурсе участвуют 7 педагогов, 14 – из городских школ. В числе конкурсантов более половины – молодые педагоги до 30 лет включительно.

В рамках программы конкурса пройдут следующие мероприятия:

24, 25, 28 февраля, 1 марта 2022г. – «Я – Учитель», «Учебное занятие» (место проведения: ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)» г. Самара);

2, 3 марта 2022г. – «Классный час» (место проведения: ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)» г. Самара).

После этих мероприятий будет определена пятерка финалистов конкурса, которая 4 марта 2022г. в Большом лектории Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников проведет «Мастер-классы» и примет участие в «Круглом столе» с министром образования и науки Самарской области.

20 апреля 2022г. состоится торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области-2022» с участием Губернатора Самарской области Д.И. Азарова в зале Самарской государственной филармонии.