Стартап на госслужбе: ИТ-студентов отправят в министерства и госкомпании

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В Госдуму РФ скоро будет внесен законопроект, который предлагает изменить главу 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В случае принятия закон дополнят новой статьей - 88.1: она обяжет студентов старших курсов, получающих высшее образование на ИТ-факультетах за государственный счет, в обязательном порядке осваивать ряд направлений в сфере информационно-коммуникационных технологий и проходить длительную практику в государственных структурах и компаниях. В ходе практики студенты смогут реализовывать свои проекты и даже запускать стартапы, лучшие будут засчитаны как дипломная работа. Студенты-платники проходить практику в госструктурах не обязаны.

Законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”» подготовлен в целях совершенствования образовательных программ высшего образования в области информационных технологий и направлен на построение эффективных структурных связей между ИТ-студентами, обучающимися за бюджетный счет, и государственными ведомствами, органами местного самоуправления, организациями и компаниями с государственным участием, которым нужны ИТ-специалисты.

Сейчас в ИТ-отрасли сложился огромный недобор сотрудников, особенно остро эта проблема стоит в ИТ-подразделениях в органах государственной власти и в бюджетных учреждениях, отметил автор законопроекта, член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Чтобы ликвидировать этот кадровый дефицит, государство активно субсидирует получение первого или второго высшего образования для будущих ИТ-специалистов, количество бюджетных мест на ИКТ-факультетах в российских вузах стабильно растет с 2016 года, а в феврале 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об удвоении бесплатных мест для айтишников в новом учебном году.

«Спрос на ИТ-специалистов за последние годы вырос в России в 25 раз, но пока выпускники отдают предпочтение работодателям из коммерческого сектора, а государственные ведомства и компании продолжают испытывать серьезный кадровый голод. Как показывают наши исследования, чаще всего выбор в пользу бизнес-предприятий делается из-за непонимания специфики работы госструктур, а также из-за отсутствия информации о масштабных ИКТ-проектах, которые поручено реализовывать ведомствам разного уровня, институтам развития и крупным промышленным компаниям со значительным государственным участием», - сказал Антон Немкин.

Он уверен, что решение, предлагаемое законопроектом, хотя бы частично закроет потребность государственного сегмента в ИТ-специалистах, где, по словам депутата, на рутинные проекты разработчики с большим стажем не требуются, а студенты 3 курса, по его словам, уже обладают достаточной квалификацией, чтобы решать серьезные задачи под контролем опытного наставника.

«Кроме того, сами студенты получат гарантированную практику в реальных условиях, возможность поработать в госаппарате, понять функционирование госорганов и применить свои знания не только для выполнения стандартных практических кейсов, но и для предложения и внедрения инновационных идей, в том числе по развитию и совершенствованию государственных информационных систем», - подчеркнул Немкин.

Порядок организации и проведения практической подготовки айтишников утвердит профильный федеральный орган исполнительной власти, для ее проведения вуз и соответствующие госструктуры будут заключать договора. Подход, когда студенты, чье обучение оплачено из бюджета, после получения диплома должны отработать какое-то количество времени в госструктурах, не нов и уже доказал свою эффективность, замечает депутат.

«Похожая система действовала в СССР, ее аналоги можно увидеть сегодня в разных странах. В этом есть понятная логика: если ты учишься за свой счет или берешь кредит, то можешь сразу идти в бизнес и выплачивать этот кредит. Но если твое обучение оплатил бюджет, то такое “распределение” и станет своего рода формой выплаты за обучение», - считает Антон Немкин.

Вступление законопроекта в силу запланировано на 1 сентября 2023 года: это позволит запустить все изменения уже в следующем учебном году, сообщает пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина.