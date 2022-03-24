Старшеклассников Самарской области приглашают на первые всероссийские Просветительские игры

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Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации проводит всероссийские Просветительские игры. Это интеллектуально-спортивные соревнования для старшеклассников, направленные на всестороннее развитие личности. Заявки принимаются до 20 апреля. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание», которая открывает доступ к расписанию состязаний и рейтинговой таблице. Региональный этап игр начнется 2 апреля и пройдет в каждом регионе России. Ребята будут соревноваться весь апрель, участвовать могут все учащиеся 9-11 классов.

Программа Просветительских игр Российского общества «Знание» состоит из шести тематических треков: знание, наука и технологии, культура и искусство, социальная ответственность, история, спорт. Ребята примут участие в интеллектуальных викторинах, творческом конкурсе публикаций в социальных сетях, конкурсе социальных проектов, киберспортивных турнирах и даже присоединятся к волонтерским акциям. Одним из состязаний станет квест по «библиотеке знаний», в ходе которого участники будут искать кодовые слова в лекциях выдающихся спикеров, опубликованных на сайте «Знания». Партнерами состязаний регионального этапа Просветительских игр Общества «Знание» стали: компания VK, крупнейшая платформа добрых дел ДОБРО.РФ, всероссийский просветительский проект «Моя страна – моя Россия», Ассоциация Компьютерного Спорта.

«Одним из важнейших аспектов формирования личности является ее всестороннее развитие, возможность «прокачивать» и эрудицию, и эмоциональный интеллект, и физическую подготовку. Просветительские игры дают возможность каждому старшекласснику попробовать свои силы в решении разных задач, научиться работать индивидуально и в команде, найти свои сильные стороны и те, над которыми нужно поработать. Таким образом Российское общество «Знание» помогает ребятам сформировать привычку постоянно развиваться и учиться, мотивирует их на поиск новых знаний и добрые дела», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участвуя в индивидуальных и командных состязаниях, участникам предстоит накапливать баллы в личном зачете. Шесть лучших участников от каждого региона, получивших наибольшее количество баллов, объединятся в сборную команду и будут приглашены на финальные состязания в Москву. В мае 510 победителей регионального этапа игр в составе 85 команд встретятся в столице, чтобы сразиться в многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам. Финал Игр пройдет в рамках III Просветительского марафона «Новое Знание» на ВДНХ, и главной наградой для финалистов станет возможность лично пообщаться с самыми выдающимися представителями современности, которые на протяжении нескольких дней будут делиться своим опытом и знаниями с молодежью на расстоянии вытянутой руки.

В финале старшеклассникам предстоит набирать баллы в командном зачете и завоевывать звание чемпиона в интеллектуально-спортивной эстафете, конкурсе видеороликов на научную тематику, деловой игре и исторической викторине. По результатам этих соревнований первые десять команд, занявшие верхние строчки в рейтинговой таблице, вместе со славой и признанием получат статус победителей Просветительских игр Российского общества «Знание».

Всех участников финального этапа ждут призы. Шестьдесят победителей получат путешествия мечты по самым красивым уголкам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Остальные участники финала будут награждены туристическими поездками по стране. Кроме того, все финалисты получат призы от партнеров Игр, а также бонусы «Другого дела», которые можно будет обменять на стажировки в ведущих российских компаниях.

Федеральный Просветительский марафон «Новое Знание» пройдёт в третий раз. В двух марафонах, организованных в 2021 году, приняли участие более 300 спикеров – выдающихся представителей науки и технологий, культуры и искусства, спортсменов, лидеров бизнеса, государственных деятелей. Спикерами марафона стали Юрий Башмет, Ирина Винер-Усманова, Владимир Машков, Михаил Пиотровский, Константин Хабенский, Карен Шахназаров, Аркадий Волож, Герман Греф, Олег Добродеев, Евгений Касперский, Алексей Миллер, Сергей Чемезов, Хабиб Нурмагомедов, Александр Овечкин и многие другие.

Фото: Российское общество «Знание»