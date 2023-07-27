Старшеклассников начали записывать на бесплатные курсы "Код будущего"

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Запущенная Минцифры РФ программа "Код будущего" открыла прием школьников 8-11 классов и студентов колледжей на бесплатные курсы по программированию. Заявку можно подать через портал "Госуслуги" до 30 сентября.

Программа обучения, которое будет проходить с октября 2023-го по май 2024-го года, состоит из 144 академических часов и 4 учебных модулей. Всего доступно 68 курсов (и добавляются новые) от ведущих ИТ-компаний и университетов, таких как "Яндекс", "1С", МГТУ им. Н. Э. Баумана, Иннополис, МФТИ и других. Разные курсы соответствуют различным уровням подготовки, от базовых до продвинутых.

Заявление на участие в программе может подать сам школьник или студент колледжа, а также их родители или законные представители. После подачи заявки кандидатам предстоит пройти вступительное испытание, а затем заключить договор с образовательной организацией для получения бесплатного обучения, пишет Смотрим.