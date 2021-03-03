Стало известно расписание ЕГЭ в 2021 году

Сдавать русский язык и информатику одиннадцатиклассники будут по два дня.
Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая. В этот день одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку будут проводить два дня: 3 и 4 июня. Соответствующий проект расписания, подготовленный Минпросвещения РФ и Рособрнадзором, размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов:
31 мая (понедельник) — география, литература, химия;
3 июня (четверг) — русский язык;
4 июня (пятница) — русский язык;
7 июня (понедельник) — математика профильного уровня;
11 июня (пятница) — история, физика;
15 июня (вторник) — обществознание;
18 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;
21 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
22 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
24 июня (четверг) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
25 июня (пятница) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Также Минобразования опубликовало проект расписания ГИА в 2021 году. И русский, и математика будут также проходить по два дня:
24 мая (понедельник) — русский язык;
25 мая (вторник) — русский язык;
27 мая (четверг) — математика;
28 мая (пятница) — математика.
В прошлом году дату начала ЕГЭ пришлось переносить, а ОГЭ и вовсе отменили — всему виной пандемия. Экзамены у одиннадцатиклассников начались в конце июня, пишет 63.ру.
Фото: Pixabay.com
Добавить комментарий