Стало известно расписание ЕГЭ в 2021 году

143

Сдавать русский язык и информатику одиннадцатиклассники будут по два дня.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая. В этот день одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку будут проводить два дня: 3 и 4 июня. Соответствующий проект расписания, подготовленный Минпросвещения РФ и Рособрнадзором, размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов:

31 мая (понедельник) — география, литература, химия;

3 июня (четверг) — русский язык;

4 июня (пятница) — русский язык;

7 июня (понедельник) — математика профильного уровня;

11 июня (пятница) — история, физика;

15 июня (вторник) — обществознание;

18 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;

21 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

22 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

24 июня (четверг) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

25 июня (пятница) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).



Также Минобразования опубликовало проект расписания ГИА в 2021 году. И русский, и математика будут также проходить по два дня:

24 мая (понедельник) — русский язык;

25 мая (вторник) — русский язык;

27 мая (четверг) — математика;

28 мая (пятница) — математика.

В прошлом году дату начала ЕГЭ пришлось переносить, а ОГЭ и вовсе отменили — всему виной пандемия. Экзамены у одиннадцатиклассников начались в конце июня, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com