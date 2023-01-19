Стали известны сроки подачи заявлений на сдачу Единого государственного экзамена.

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Школьники могут направить их до 1 февраля 2023 года включительно. Об этом сообщили в департаменте образования Самары.



– Учащиеся пишут заявления в своей школе. Выпускники прошлых лет могут сделать это в управлении образования своего города, – информирует департамент.



В заявлении школьникам нужно перечислить предметы для сдачи. Обязательными остаются два предмета: русский язык и математика. Остальные – по выбору выпускников. Они понадобятся поступающим в вузы, сообщает Самара Город | Новости Самары.