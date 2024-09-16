Среди победителей всероссийского урбанистического хакатона – студентка Самарского политеха

Я нашел ошибку
Главные новости:
Нефтяная промышленность Самарской области одна из базовых составляющих в экономике региона.
Самарская область входит в топ-10 регионов по объему добычи нефти
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.
СК возбудил уголовные дела после нападения 13-летнего школьника на сверстников и учителя в школе Челябинска 
На протяжении двух месяцев самарцы смогут ответить на вопросы и выразить свое мнение для формирования новой стратегии.
В горадминистрации разрабатывают Стратегию социально-экономического развития Самары до 2036 года
В программе творческой мастерской теория и практика хореографического мастерства, лекции и просмотры спектаклей.
«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую
Ребятам рассказали о правах и обязанностях, которые они приобрели с получением паспорта, о необходимости бережного обращения с основным документом и поздравили с важнейшим событием в их жизни.
В Чапаевске полицейские, общественники и представители «Движения Первых» вручили паспорта подросткам
Более 300 жителей села Гавриловка будут получать помощь в новых условиях.
В селе Гавриловка Алексеевского района строится новый ФАП 
Прощание состоится 17 сентября с 11:00 до 12:00 в конференц-зале больницы имени Пирогова.
Скончалась Заслуженный врач РФ Марина Ромашева, проработавшая в больнице Пирогова более 34 лет
ПривГУПС не случайно стал героем образовательного реалити-шоу – в этом году железнодорожный университет начал процесс ребрендинга и сменил свое наименование.
Ольга Бузова расскажет о преимуществах обучения в ПривГУПС
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую
В Самаре пройдет "Неделя современных игр" от Галереи Виктория
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Среди победителей всероссийского урбанистического хакатона – студентка Самарского политеха

16 сентября 2024 11:02
180
Среди победителей всероссийского урбанистического хакатона – студентка Самарского политеха

 

Магистрантка кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» Самарского политеха Елизавета Юданова в составе межвузовской команды стала победителем урбанистического хакатона «Города» с концепцией краевого Дома молодежи в Ставрополе. В 2026 году, после доработки проекта, администрация Ставропольского края планирует приступить к её реализации. 

В финале «Городов» в Ставрополе были представлены два проекта благоустройства творческого кластера на базе местного Дома молодежи. Команда Елизаветы Юдановой разработала концепцию «Порыв». На цокольном этаже здания предлагается расположить зал-трансформер, в котором можно организовать разные функциональные зоны, танцевальный и кинозал, а также пространство для фотографов, дизайнеров и музыкантов. Первый этаж будут занимать кафе, магазины, коворкинг, мастерские, переговорные, а также детская зона и пространство для отдыха. Второй этаж в основном посвящен спорту и киберспорту.

– Название концепции «Порыв» отражает суть проекта, – говорит Елизавета Юданова. – В Ставрополе очень талантливая молодежь, и ей нужно пространство, в котором можно реализовать свои амбиции. В то же время это очень ветреный город, в нём даже установлен памятник в честь этой стихии. Творческие и природные порывы наша команда объединила в единое целое. Сама идея и оригинальное визуальное воплощение зацепили экспертов. Именно поэтому, на мой взгляд, мы и стали победителями.

В состав команды, кроме магистрантки Политеха, вошли студенты Кубанского государственного университета, Московского архитектурного института и Санкт-Петербургского горного университета.

Студенты СамГТУ не первый раз побеждают в этом хакатоне. Так, в прошлом году эксперты посчитали лучшими проекты команд, в состав которых вошли Дмитрий Зуйков (благоустройство территории Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске) и Елизавета Самогорова (создание центра креативных индустрий «Матросский клуб» во Владивостоке). Кроме того, участникам самарского этапа в 2023 году было необходимо разработать проекты благоустройства имения Е.В. Новосильцевой в селе Рождествено и территории, прилегающей к молодежному многофункциональному центру в Самаре на проспекте Масленникова, 37. В состав команд-победителей также вошли студенты Политеха Даниил Гудашов, Никита Михеев, Владлена Ананьева, Марина Кричанова и Дарья Тучак.

Фото предоставлены Елизаветой Юдановой

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль
15 сентября 2024  20:15
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта": фото
514
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
15 сентября 2024  13:57
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
559
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
15 сентября 2024  12:54
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
489
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
14 сентября 2024  12:36
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
576
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
1775
Весь список