Среди победителей всероссийского урбанистического хакатона – студентка Самарского политеха

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Магистрантка кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» Самарского политеха Елизавета Юданова в составе межвузовской команды стала победителем урбанистического хакатона «Города» с концепцией краевого Дома молодежи в Ставрополе. В 2026 году, после доработки проекта, администрация Ставропольского края планирует приступить к её реализации.

В финале «Городов» в Ставрополе были представлены два проекта благоустройства творческого кластера на базе местного Дома молодежи. Команда Елизаветы Юдановой разработала концепцию «Порыв». На цокольном этаже здания предлагается расположить зал-трансформер, в котором можно организовать разные функциональные зоны, танцевальный и кинозал, а также пространство для фотографов, дизайнеров и музыкантов. Первый этаж будут занимать кафе, магазины, коворкинг, мастерские, переговорные, а также детская зона и пространство для отдыха. Второй этаж в основном посвящен спорту и киберспорту.

– Название концепции «Порыв» отражает суть проекта, – говорит Елизавета Юданова. – В Ставрополе очень талантливая молодежь, и ей нужно пространство, в котором можно реализовать свои амбиции. В то же время это очень ветреный город, в нём даже установлен памятник в честь этой стихии. Творческие и природные порывы наша команда объединила в единое целое. Сама идея и оригинальное визуальное воплощение зацепили экспертов. Именно поэтому, на мой взгляд, мы и стали победителями.

В состав команды, кроме магистрантки Политеха, вошли студенты Кубанского государственного университета, Московского архитектурного института и Санкт-Петербургского горного университета.

Студенты СамГТУ не первый раз побеждают в этом хакатоне. Так, в прошлом году эксперты посчитали лучшими проекты команд, в состав которых вошли Дмитрий Зуйков (благоустройство территории Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске) и Елизавета Самогорова (создание центра креативных индустрий «Матросский клуб» во Владивостоке). Кроме того, участникам самарского этапа в 2023 году было необходимо разработать проекты благоустройства имения Е.В. Новосильцевой в селе Рождествено и территории, прилегающей к молодежному многофункциональному центру в Самаре на проспекте Масленникова, 37. В состав команд-победителей также вошли студенты Политеха Даниил Гудашов, Никита Михеев, Владлена Ананьева, Марина Кричанова и Дарья Тучак.

Фото предоставлены Елизаветой Юдановой