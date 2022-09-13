Спортсмены СамГУПС завоевали золотые и бронзовые медали на Первенстве мира по универсальному бою

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Спортсмены Самарского государственного университета завоевали золотые и бронзовые медали на Первенстве мира по универсальному бою, которое проходило в Сочи (п. Лазаревское, Краснодарского края).

В престижных соревнованиях участвовали порядка 400 сильнейших спортсменов сборных команд Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Беларуси и России.

В числе представителей Самарской области были студенты электротехнического факультета СамГУПС – Александр Логинов (1 курс) и Надир Тимергазин (2 курс).

В весовой категории до 70 кг Александр Логинов завоевал 1 место и получил золотую медаль. Надир Тимергазин в абсолютной категории завоевал 3 место и бронзовую медаль.

Александр и Надир занимаются в спортивном клубе СамГУПС «Экспресс», успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.

Как рассказал Александр Логинов, соревнования проводились в течение нескольких дней, сначала были отборочные встречи, а в завершающий день – финальные схватки и награждение спортсменов. В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из разных стран и регионов России. Александр выступал в возрастной группе юниоры 18-20 лет, в весовой категории до 70кг. «Первую свою схватку я выиграл чистым броском, а вот в финальной встрече разрыв между очками был минимальный. После победы эмоции были на пределе. Я рад, что отстоял честь страны и родного вуза», - поделился впечатлениями от победы студент университета.

Александр Логинов родом из Самары, занимается спортом с первого класса школы - более 12 лет. Тренер Александра - Вячеслав Киргизов.

«К соревнованиям готовлюсь всегда очень тщательно, то есть подход к подготовке профессиональный. За месяц до соревнований начинаются усиленные тренировки по 2 раза в день. В этом вопросе важно знать меру и не перегружать себя», - говорит Александр Логинов.

Универсальный бой – молодой, комплексный вид спорта. Он состоит из трёх раундов. Первый включает полосу препятствий, метание ножей и стрельбу из пневматического оружия. Здесь нужно обладать не только хорошей физической подготовкой, но и техникой, упорством и силой. Если спортсмен преодолевает этот этап, то может участвовать в дух последующих раундах - поединках версии «лайт» или «классика» в рамках вида спорта универсальный бой. Они проводятся на татами или ринге. Победитель, в основном, определяется по сумме набранных очков.

СамГУПС является одним из сильнейших вузов в Самарском регионе по спортивному направлению деятельности студентов. Поддерживать спортивное направление в университете на столь высоком уровне позволяют созданные условия для массового вовлечения молодежи в занятия спортом и сильный тренерский состав. Спортивный клуб СамГУПС организует работу сборных команд университета по 20 видам спорта.

Современный спортивный комплекс с плавательным бассейном и спортивными залами позволяет студентам полноценно развиваться физически, сообщает пресс-служба СамГУПС.

Фото: пресс-служба СамГУПС