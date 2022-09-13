Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях участвовали порядка 400 сильнейших спортсменов из Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Беларуси и России.
Спортсмены СамГУПС завоевали золотые и бронзовые медали на Первенстве мира по универсальному бою
Всего в СамГУПС обучается порядка 400 иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.
СамГУПС: иностранных студентов-первокурсников пригласили в международный клуб «Меридиан»
Работа образовательных учреждений, благоустройство территорий и адресная поддержка жителей.
Дмитрий Азаров обсудил с Валерием Фроловым развитие Кинель-Черкасского района
Для болельщиков также будет представлен Кубок, с которым можно будет сфотографироваться.
Баскетболисты "Самары" встретятся с болельщиками "Крыльев Советов" перед матчем с "Зенитом"
Лидия Рогожинская приняла участие в торжественном мероприятии.
В Самаре отпраздновали 55-летие со дня основания спортивной акробатики и прыжков на батуте в регионе
Самарскую область представили 5 спортсменов, которые завоевали 3 медали.
В Казани завершился чемпионат России по каратэ WKF
Недостача крупной суммы – 480 638 рублей, выявилась при проведении инвентаризации.Недостача крупной суммы – 480 638 рублей, выявилась при проведении инвентаризации.
В Самаре продавец одной из торговых точек признана виновной в присвоении денег организации
ежегодная экологическая акция, которая прошла в минувшие выходные в селе Хрящевка
Ежегодная экологическая акция, которая прошла в минувшие выходные в селе Хрящевка
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.46
-0.01
EUR 61.31
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СамГУПС: иностранных студентов-первокурсников пригласили в международный клуб «Меридиан»
В Самаре около тысячи человек стали участниками интерактивной площадки «Детская безопасность на железной дороге»
Более 200 детей стали гостями интерактивной площадки «Т Плюс»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Спортсмены СамГУПС завоевали золотые и бронзовые медали на Первенстве мира по универсальному бою

13 сентября 2022 15:19
26
В соревнованиях участвовали порядка 400 сильнейших спортсменов из Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Беларуси и России.

Спортсмены Самарского государственного университета завоевали золотые и бронзовые медали на Первенстве мира по универсальному бою, которое проходило в Сочи (п. Лазаревское, Краснодарского края). 

В престижных соревнованиях участвовали порядка 400 сильнейших спортсменов сборных команд Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Беларуси и России.

В числе представителей Самарской области были студенты электротехнического факультета СамГУПС – Александр Логинов (1 курс) и Надир Тимергазин (2 курс). 

В весовой категории до 70 кг Александр Логинов завоевал 1 место и получил золотую медаль. Надир Тимергазин в абсолютной категории завоевал 3 место и бронзовую медаль. 

Александр и Надир занимаются в спортивном клубе СамГУПС «Экспресс», успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.

Как рассказал Александр Логинов, соревнования проводились в течение нескольких дней, сначала были отборочные встречи, а в завершающий день – финальные схватки и награждение спортсменов. В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из разных стран и регионов России. Александр выступал в возрастной группе юниоры 18-20 лет, в весовой категории до 70кг. «Первую свою схватку я выиграл чистым броском, а вот в финальной встрече разрыв между очками был минимальный. После победы эмоции были на пределе. Я рад, что отстоял честь страны и родного вуза», - поделился впечатлениями от победы студент университета.

Александр Логинов родом из Самары, занимается спортом с первого класса школы - более 12 лет. Тренер Александра - Вячеслав Киргизов.

«К соревнованиям готовлюсь всегда очень тщательно, то есть подход к подготовке профессиональный. За месяц до соревнований начинаются усиленные тренировки по 2 раза в день. В этом вопросе важно знать меру и не перегружать себя», - говорит Александр Логинов.

Универсальный бой – молодой, комплексный вид спорта. Он состоит из трёх раундов. Первый включает полосу препятствий, метание ножей и стрельбу из пневматического оружия. Здесь нужно обладать не только хорошей физической подготовкой, но и техникой, упорством и силой. Если спортсмен преодолевает этот этап, то может участвовать в дух последующих раундах - поединках версии «лайт» или «классика» в рамках вида спорта универсальный бой. Они проводятся на татами или ринге. Победитель, в основном, определяется по сумме набранных очков.

СамГУПС является одним из сильнейших вузов в Самарском регионе по спортивному направлению деятельности студентов. Поддерживать спортивное направление в университете на столь высоком уровне позволяют созданные условия для массового вовлечения молодежи в занятия спортом и сильный тренерский состав. Спортивный клуб СамГУПС организует работу сборных команд университета по 20 видам спорта.

Современный спортивный комплекс с плавательным бассейном и спортивными залами позволяет студентам полноценно развиваться физически, сообщает пресс-служба СамГУПС.

 

Фото:    пресс-служба СамГУПС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Работа образовательных учреждений, благоустройство территорий и адресная поддержка жителей.
13 сентября 2022  15:09
Дмитрий Азаров обсудил с Валерием Фроловым развитие Кинель-Черкасского района
43
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
13 сентября 2022  09:50
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
331
Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа.
12 сентября 2022  16:48
Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре
480
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
12 сентября 2022  12:47
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
422
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2022  10:15
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
386
Весь список