Специалисты СамГТУ спроектируют очистные сооружения поверхностных сточных вод в историческом центре Самары

166

Идет подготовка проектно-сметной документации по муниципальному контракту



Специалисты кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Самарского политеха начали инженерные изыскания по проекту «Реконструкция сетей дождевой канализации в границах исторического поселения и строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод». Заказчиком является Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары.



Главная цель проекта - исключить попадание в Волгу и реку Самара неочищенных стоков, что является важной санитарно-гигиенической и экологической задачей для областной столицы. Стоимость контракта составит 180,5 млн рублей.

- В настоящее время в исторической части Самары устроена общесплавная канализация, которая предусматривает совместное отведение (по одной системе трубопроводов) бытовых, производственных, дождевых и талых сточных вод, - пояснил декан факультета инженерных систем и природоохранного строительства Самарского политеха Дмитрий Тараканов. - В связи с тем, что дождевые воды характеризуются большой неравномерностью, то в случае переполнения канализации во время интенсивных дождей, сточные воды попадают в Волгу без очистки.



Разработка проектно-сметной документации пройдет в три этапа. Работы должны завершиться к 31 марта 2024 года. В проекте наших специалистов предусматривается строительство отдельной системы трубопроводов для приема и отведения поверхностных сточных вод. Также планируется строительство аккумулирующих резервуаров и сооружений механической очистки сточных вод.

- Предварительно очищенные поверхностные сточные воды с помощью насосов будут перекачиваться в бытовую канализацию. Глубокая очистка будет производиться на существующих городских канализационных очистных сооружениях вместе с бытовыми сточными водами, - дополнил Тараканов.



Диаметр трубопроводов сети дождевой канализации составит от 400 до 1800 мм. Реконструкция ливневок будет масштабной и затронет территорию от стрелки рек Волги и Самары до улиц Полевой и Степана Халтурина.