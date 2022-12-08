Специалисты СамГТУ спроектируют очистные сооружения поверхностных сточных вод в историческом центре Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Клиенты Сбера могут снять до 5000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в сутки, причём без комиссии.
Сбер и X5 Group помогут получить наличные в «Пятёрочке»
В ходе трех насыщенных дней специалисты по СМИ и соцсетям обсудят вопросы продвижения господдержки бизнеса и найдут их решения.
Как продвигать господдержку: в Самарской области стартовал «Мой бизнес. Медиафорум-2022»
Международный студенческий кампус на 5 тыс. мест будет построен в Самарской области.
Самарская область стала победителем федерального конкурса по строительству международного студенческого кампуса
В ноябре розничный портфель увеличился на 1,8%, а с начала года на 11% и достиг 11,8 триллионов рублей.
Сбербанк объявил о росте кредитного портфеля
Большое количество собак живет на территории бывшего завода ЗИМ и построенных рядом жилых домов.
Служба отлова безнадзорных животных работала в Октябрьском районе Самары на спуске улицы Шмидта
В список входят адреса тех жителей областного центра, кто продолжительное время не оплачивает отопление и горячую воду.
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с приставами провели рейд по неплательщикам
В настоящее время на территории Самарской области работает АПК «Безопасный город».
Интеграция средств видеонаблюдения в рамках АПК «Безопасный город» повысит эффективность систем безопасности
Сейчас ведутся экспертные и следственные действия по установлению происхождения этого вещества.
Сотрудники ИК-3 УФСИН СО обнаружили и изъяли запрещенные вещества
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.94
0.03
EUR 65.9
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Специалисты СамГТУ спроектируют очистные сооружения поверхностных сточных вод в историческом центре Самары

8 декабря 2022 13:35
166
Специалисты СамГТУ спроектируют очистные сооружения поверхностных сточных вод в историческом центре Самары

Идет подготовка проектно-сметной документации по муниципальному контракту
 
 Специалисты кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Самарского политеха начали инженерные изыскания по проекту «Реконструкция сетей дождевой канализации в границах исторического поселения и строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод». Заказчиком является Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары.
 
 Главная цель проекта - исключить попадание в Волгу и реку Самара неочищенных стоков, что является важной санитарно-гигиенической и экологической задачей для областной столицы. Стоимость контракта составит 180,5 млн рублей.

- В настоящее время в исторической части Самары устроена общесплавная канализация, которая предусматривает совместное отведение (по одной системе трубопроводов) бытовых, производственных, дождевых и талых сточных вод, - пояснил декан факультета инженерных систем и природоохранного строительства Самарского политеха Дмитрий Тараканов. - В связи с тем, что дождевые воды характеризуются большой неравномерностью, то в случае переполнения канализации во время интенсивных дождей, сточные воды попадают в Волгу без очистки.
 
 Разработка проектно-сметной документации пройдет в три этапа. Работы должны завершиться к 31 марта 2024 года. В проекте наших специалистов предусматривается строительство отдельной системы трубопроводов для приема и отведения поверхностных сточных вод. Также планируется строительство аккумулирующих резервуаров и сооружений механической очистки сточных вод.

- Предварительно очищенные поверхностные сточные воды с помощью насосов будут перекачиваться в бытовую канализацию. Глубокая очистка будет производиться на существующих городских канализационных очистных сооружениях вместе с бытовыми сточными водами, - дополнил Тараканов.
 
 Диаметр трубопроводов сети дождевой канализации составит от 400 до 1800 мм. Реконструкция ливневок будет масштабной и затронет территорию от стрелки рек Волги и Самары до улиц Полевой и Степана Халтурина.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Международный студенческий кампус на 5 тыс. мест будет построен в Самарской области.
8 декабря 2022  16:33
Самарская область стала победителем федерального конкурса по строительству международного студенческого кампуса
74
В Самарской области в 2022 году отремонтировали 712 км дорог
8 декабря 2022  10:05
В Самарской области в 2022 году отремонтировали 712 км дорог
207
Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона.
7 декабря 2022  18:55
Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
367
Стартовала регистрация на XXI Форум добровольцев Самарской области
7 декабря 2022  18:39
Стартовала регистрация на XXI Форум добровольцев Самарской области
397
Самарская область - среди лидеров в реализации национальных проектов и федеральных программ
7 декабря 2022  17:56
Самарская область - среди лидеров в реализации национальных проектов и федеральных программ
376
Весь список