Специалисты обсудили современные требования к подготовке и проведению демонстрационного экзамена в учреждениях профобразования

125

В области продолжаются соревнования регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Участники деловой программы чемпионата 28 апреля в режиме ВКС обсудили особенности проведения демонстрационного экзамена и актуальные вопросы подготовки экспертов и студентов к его сдаче.

Участие в диалоге приняли представители десятков учреждений СПО со всей территории Самарской губернии.

Подробную инструкцию на эту тему представил заместитель начальника департамента обеспечения и развития системы оценки качества профессионального образования Института развития профессионального образования Максим Хруслов.

- Порядок проведения демонстрационного экзамена неизбежно претерпевает различные изменения, с которыми педагоги, эксперты и студенты должны быть своевременно ознакомлены, - комментирует начальник отдела оценки компетенций и квалификаций Центра профессионального образования Самарской области Людмила Ельцова. – Федеральные операторы экзамена находят какие-то новые инструменты, меняют некоторые правила. Нам было важно услышать об этом из первых уст.

По мнению Людмилы Ельцовой, встреча на сетевой площадке удалась и стала очень полезной для ее участников.

С 2023 года демонстрационный экзамен стал обязательной формой государственной итоговой аттестации в колледжах страны практически по всем специальностям. Приятно отметить, что педагоги региона глубоко погружены в процесс проведения процедуры и готовы к постоянному сотрудничеству с федеральными экспертами в этой сфере. Подтверждением неформального, заинтересованного участия представителей регионального педагогического сообщества в диалоге стал целый ряд вопросов, которые они задали Максиму Хруслову.

- Наши педагоги нацелены на высокие результаты демонстрационного экзамена, они относятся к подготовке с большой ответственностью. В прошлом году разработка оценочных средств, в частности, для базового уровня, велась ускоренными темпами, в результате чего сейчас видны некоторые недочеты. Оперативно их исправить, сделать экзамен более объективным и эффективным – общая задача всех уровней системы профессионального образования, - отметила Людмила Ельцова.

Анна Прохорова

Фото предоставлены ЦПО Самарской области