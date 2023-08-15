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Сотрудники Самарского политеха представили новые проекты применения беспилотников

15 августа 2023 14:49
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В Новосибирске прошел проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023», в этом году собравший более четырех тысяч участников из 80 регионов РФ.

В Новосибирске прошел проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023», в этом году собравший более четырех тысяч участников из 80 регионов РФ.

В фокусе внимания ученых, экспертов, инженеров было развитие беспилотной авиации, а именно созданию и реализации программ дополнительного профессионального образования для обучения операторов дронов, разработке IT-решений и роботизированных систем. Здесь же демонстрировались последние достижения отечественной науки: прошли крупнейшие в стране соревнования дронов.

В работу форума активно включилась команда Самарского политеха, в которую вошли директор центра инженерного предпринимательства и инноватики (ЦИПИ) Олеся Балюк, заместитель директора института автоматики и информационных технологий Сергей Сусарев, директор Регионального учебно-научного центра по проблемам защиты информации региона Среднего Поволжья» (РУНЦ «Информационная безопасность») Александр Седов и инженер центра Александр Панов.

«Мы участвовали в нескольких секциях интенсива, – рассказал Сергей Сусарев. – Так, на профессиональном форуме отрасли беспилотной авиации прорабатывались возможности открытия региональных и отраслевых рынков применения аппаратов и появления новых проектов, обеспечивающих переход к следующему их поколению. В технологической лаборатории «Роевое и групповое управление дронами» обсуждали задачи технологического лидерства в области интеллектуальных систем роевого и группового управления робототехническими комплексами, созданию устойчивой кооперации разработчиков, изготовителей и эксплуатантов дронов в период 2035−2050 годов».

Кроме того, политеховцы принимали участие в работе лабораторий отраслевого применения беспилотных летательных аппаратов, в частности, в лабораториях «Дроны для сельского хозяйства» и «Экомониторинг». В рамках Конвента наставников и экспертов по работе с молодежью в сфере беспилотной авиации рассматривались перспективы реализации федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», перспективы создания модели подготовки инженерных команд.

На Акселераторе Национальной технологической инициативы (НТИ) сто сильнейших команд презентовали свои решения индустриальным партнерам и региональным заказчикам. Самарский политех представлял проект по разработке системы для многокритериального планирования и подготовки полетных заданий для группировок БПЛА. Она предназначена для моделирования процессов выполнения подготовленных полетных заданий и позволяет оценивать эффективность и стоимость выполнения работ еще на этапе поиска и выбора вариантов решения конкретных прикладных задач до приобретения или начала эксплуатации дорогостоящего оборудования, а также для проектирования новых устройств и при формировании групп самоорганизующихся БПЛА, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:     пресс-служба СамГТУ.

 

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