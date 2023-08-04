﻿Сотрудники Инжинирингового центра университета разработали и подготовили к производству детали и узлы для аэрокосмической техники

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Сотрудники Инжинирингового центра, созданного на базе Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, разработали и подготовили к производству детали и узлы для аэрокосмической техники. Уже в этом году в России будет запущено их инновационное производство методами послойного и прямого лазерного выращивания.

Согласно планам Минпромторга, к концу 2023 года парк российских авиаперевозчиков должен на 15% состоять из самолётов отечественного производства (а парк вертолётов – на 88% из российской техники). Объединенная авиастроительная корпорация планирует до конца 2025 года поставить «Аэрофлоту» 63 гражданских самолета, включая МС-21 и SSJ New, еще восемь SSJ New планируется изготовить и поставить до 2026 года авиакомпании «Аврора». «Вертолеты России» планируют в течение трех лет передать заказчикам 107 вертолетов. Продолжая уже сложившуюся многолетнюю успешную практику кооперации науки и промышленности как в авиастроении, так и в других отраслях промышленности, в создании новых российских разработок активно участвует и университетский инжиниринг.

Инженеры Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева анонсировали запуск инновационного производства деталей и узлов для аэрокосмической техники совместно с ПАО «ОДК-Кузнецов». Ими проведена конструкторская и технологическая подготовка производства на основе параметрических цифровых двойников изделий-прототипов. По словам директора Инжинирингового центра Ивана Зубрилина, инновации позволят сократить сроки некоторых технологических этапов на 50%, при этом точность производства деталей сохраняется, а по некоторым позициям становится даже выше. «В современном двигателестроении показатели точности, надёжности и эффективности находятся на достаточно высоком уровне, поэтому, когда мы говорим о повышении показателей в любой категории параметров, в частности о сроках производства, на десятки процентов, это, поверьте, будет иметь значительный эффект. При этом, происходит не только сокращение времени отдельных операций, но и смена парадигмы производства, структуры производственных участков, обеспечения производства», - отмечает Иван Зубрилин. Для запуска проекта инженерами и учеными сейчас создается адаптируемое программное обеспечение, в работе будут применяться технологии цифровых двойников как этапа проектирования, так и этапа производства. Разработанные технологии позволят значительно сократить сроки изготовления деталей для самолетов.

Важными преимуществами аддитивных технологий являются возможность практически мгновенного запуска производства деталей любой сложности, значительное снижение числа комплектующих, экономия исходного сырья, минимизация отходов. Аддитивные технологии позволяют в производстве использовать ровно столько материала, сколько требуется для конкретной детали. Благодаря этому снижается и вес готовой детали, что особенно актуально для авиационной промышленности.

Как поясняет директор по стратегии Центра управления проектами в промышленности Алан Елбакиев, одним из важных достоинств программы создания и развития инжиниринговых центров на базе российских вузов, является практика постоянного трансфера самых передовых знаний и опыта: «С одной стороны, мы имеем высокий спрос на разработку прорывных технологических решений от таких крупных корпораций, как «Ростех», подразделения которого давно являются заказчиками инжинирингового центра на базе Самарского университета. С другой стороны, инжиниринговые структуры, созданные на базе университетов, активно участвуют в переподготовке профессиональных кадров, в создании с промышленными компаниями новых совместных кафедр, в непрерывной интеграции сегодняшних студентов в самые ответственные стратегически важные проекты».

Как отмечают эксперты, немаловажным фактором для активного развития университетского инжиниринга в сегодняшних непростых условиях являются и значительно более привлекательные, по сравнению с другими подрядчиками, цены на услуги. Стремлению сохранить комфортными цены следует и руководство инжинирингового центра на базе одного из ведущих российских вузов – Самарского университета им. Королёва. Благодаря широкому спектру компетенций и системной работе в сфере научно-промышленной кооперации, вуз уже сегодня имеет более 100 индустриальных партнеров, многие из которых уже стали заказчиками вуза в сфере инжиниринга.