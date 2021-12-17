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Состоялось открытие ключевого образовательного события НОЦ «Инженерия будущего» - «Школы ведущих инженеров (Principal Engineer)».

Площадкой для этого послужила Точка кипения Самарского университета.

В роли модератора выступил Дмитрий Санатов - Заместитель директора Фонда «ЦСР «Северо-Запад», руководитель головного офиса

В первый день обучения с приветственным словом к участникам обратились Фетисов Александр Борисович - Ответственный секретарь Наблюдательного совета научно-образовательного центра «Инженерия будущего», заместитель председателя Правительства Самарской области и директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково» Александр Давидович Фертман.

С докладом о деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» выступила к.т.н., директор по проектам и развитию современных транспортных систем Курманова Лейла Салимовна.

Центр развития компетенций, созданный на базе НОЦ «Инженерия будущего» - это экосистема формирования уникальных компетенций, позволяющих эффективно решать задачи индустриальной, инновационной и научно-исследовательской повестки мирового уровня и служит платформой для запуска образовательных проектов, профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников организаций-участников НОЦ «Инженерия будущего». Среди задач центра – обеспечение наилучшими методиками и практиками в области решения конкретных бизнес-задач для достижения максимального экономического эффекта.

Приоритетное направление для ЦРК НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – развитие технологических, предпринимательских, междисциплинарных, цифровых компетенций.

Елена Юрьевна Тибина - руководитель проектного направления ЦСР «Северо-Запад» презентовала программу проведения Школы.

«Школа ведущих инженеров» – образовательная программа по формированию кадрового резерва для реализации технологических проектов НОЦ «Инженерия будущего». Программа обучения разработана Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» с учетом специфики деятельности участников НОЦа.

За время обучения участники «Школы» получат навыки управления научно-техническими и инженерными проектами и лабораториями, возможности для совершения следующего карьерного шага, новые контакты и связи как внутри профессионального сообщества, так и за его пределами.

Фото: НОЦ «Инженерия будущего»