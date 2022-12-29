Школы Самарской области участвуют в проекте «Футбол в школе»

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Всероссийский проект «Футбол в школе» проводится Российским футбольным союзом для привлечения детей и подростков к занятию футболом. Реализация проекта проходит в 48 субъектах Российской федерации, в том числе в Самарской области.

У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей.

С 1 сентября 2022 года в проекте «Футбол в школе» участвуют 2150 школ по всей стране, в том числе, 75 учебных заведений из Самарской области. Участвующие школы расположены не только в крупных городах региона, но и в небольших селах и поселках.

«Реализация проекта позволяет приобщить к футболу большое количество мальчишек и девчонок различных возрастов. Все школы региона, участвующие в проекте, получили от РФС спортивный инвентарь: мячи, фишки, манишки и другое оборудование, которое позволит качественно проводить уроки и мероприятия в рамках проекта. Учителя физкультуры прошли дополнительное онлайн-обучение и получили сертификаты курса «Массовый футбол Е-РФС», - рассказал региональный куратор проекта «Футбол в школе» по Самарской области Владислав Левадный.

Самарская область вошла в десятку лучших субъектов РФ по числу участников Всероссийского фестиваля «Футбол в школе»: 120 учреждений региона будут проводить творческие и спортивные задания футбольной направленности, а лучшие школы получат награды от Российского футбольного союза.

Впервые проект «Футбол в школе был реализован в 2021-2022 учебном году. Сейчас он работает по следующим направлениям: футбольные уроки физкультуры, секции в школах, обучение и поддержка учителей, всероссийский фестиваль «Футбол в школе». Участники проекта, которые соответствуют всем критериям, бесплатно получают от Российского футбольного союза комплекты спортивного инвентаря для проведения занятий, получают всестороннюю методическую поддержку, имеют возможность отправить детей на «Уроки футбола» c легендами сборной России и другие события от РФС.

Напомним, что в прошлом году Российский футбольный союз, министерство спорта РФ, правительство Самарской области и РОО «Самарская областная федерация футбола» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Поддержка спортивных инициатив и спортивных проектов, направленных на увеличение количества жителей страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».