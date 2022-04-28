«Школы комьюнити-менеджмента»: интенсивы по созданию молодых волонтёрских сообществ прошли уже в 7 образовательных учреждениях

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Интенсивы по созданию и продвижению молодых волонтёрских сообществ в рамках «Школы комьюнити-менеджмента» прошли уже в 7 образовательных учреждениях.

Проект «Школа комьюнити-менеджмента» — это серия обучающих мастер-классов, которые расскажут, как создать динамичное и сплоченное сообщество в некоммерческой сфере. Именно этот проект поможет студентам образовательных организаций узнать всё о тим-лидерстве и комьюнити-менеджменте.

На сегодняшний день обучение в рамках проекта прошли студенты 7 колледжей, среди которых Колледж МИР, Колледж связи ПГУТИ и ССПК. В интенсивах смогли принять участие более 70 активистов, которые хотят стать лидерами и развивать волонтёрское движение в своей образовательной организации. Совсем скоро спикеры отправятся и в область: в учреждения города Тольятти и Новокуйбышевск (график следующих мероприятий указан в приложении 1). Всего планируется обучить более 120 студентов.

Руководитель проекта Мария Журба также отмечает, что его реализация проходит успешно: «Мы не ожидали, что студенты будут настолько активно себя проявлять на интенсивах. Проведенные лекции показывают, что они действительно заинтересованы в добровольческой деятельности и планируют развивать это направление на базе своих учебных заведений, чему мы очень рады».

Приём заявок на проведение интенсивов по комьюнити-менеджменту в некоммерческих организациях продлён до 15 мая. За подробностями можно обратиться по номеру телефона 8 (846) 341-45-17 или электронной почте info@samdm.ru

Проект «Школа комьюнити-менеджмента» реализуется Самарским Домом молодежи в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.

Фото: СДМ