Школы и колледжи Самарской области создают службы медиации

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В 2021 году в Самарской области значительно выросло число детских служб примирения, основная работа которых связана с урегулированием конфликтов между школьниками. Таким образом власти рассчитывают в том числе остановить проявления травли одних подростков другими и помочь им справиться с депрессивными мыслями и чрезмерной агрессией.

На 2020 год в Самарской области насчитывалось 140 школьных служб примирения (ШСП). Прежде всего они призваны своевременно реагировать на правонарушения и конфликты в школьной среде, проводить профилактику травли в школе и содействовать сплочению классных коллективов, а также работать с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Участниками таких служб выступают кураторы (медиаторы) из числа учителей, психологов, а также учащиеся старших классов. Утверждается, что в тех школах, где есть службы примирения, атмосфера более доброжелательная, пишет Обозрение.

В 2021 году работа по созданию служб примирения в регионе заметно активизировалась. В сентябре-октябре в одной только Самаре запущено сразу 30 новых служб медиации.

Также медиаторы добрались до Безенчукского, Приволжского, Пестравского, Красноармейского, Хворостянского районов и Чапаевска. При этом службы примирения стали появляться не только в школах, но и в интернатах, детских домах, техникумах, колледжах и лицеях.

Форсирование создания служб примирения в Самарской области не случайно, пишет 25 октября газета «Самарское обозрение». Такое поручение дал министр образования и науки региона Виктор Акопьян «в целях достижения ключевых показателей эффективности деятельности территориальных управлений министерства и департаментов образования администраций Самары и Тольятти на 2021 год».

«Министр Виктор Акопьян рекомендовал увеличить количество служб примирения, поэтому спрос на школы медиации вырос, началась активная работа по их созданию и развитию», — рассказала руководитель Ассоциации детских служб примирения Самарской области Татьяна Прянишникова.

По ее данным, на конец сентября 2021 года в губернии открыто 368 команд школьных служб примирения, состоящих из одного педагога, прошедшего специальную подготовку, и четырех подростков 7-8 классов.

«Сейчас в области работают 370 кураторов из числа педагогов и 1569 подростков-волонтеров», — сообщила г-жа Прянишникова.

Еще одна цель, которую преследует министерство Виктора Акопьяна, — «формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации подростков и молодежи, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций». Для ее достижения медиаторы должны заниматься не только проблемой травли (буллинга) в образовательной среде, но и выявлять и предупреждать попытки суицида школьников и подростков.