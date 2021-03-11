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Школьные завтраки в Самаре могут подорожать

11 марта 2021 13:34
24
Школьные завтраки в Самаре могут подорожать

В Самаре обсуждают возможность увеличения стоимости бесплатных для детей школьных завтраков. Речь идет о горячем питании для младшеклассников. Как сообщает пресс-служба городской Думы, сейчас на один такой завтрак выделяют 60 рублей, но руководители комбинатов школьного питания думают, что этого слишком мало.

"Обсуждается вопрос об увеличении суммы до 65 рублей, что поможет сделать рацион более питательным", - говорится в сообщении.

При этом глава думского комитета по образованию Вячеслав Звягинцев на прошедшем заседании, посвященном школьному питанию, отметил: проблема не только в размере суммы, выделяемой на завтраки, но и в том, что многие ребята не желают есть здоровую пищу и отдают предпочтение фастфуду. Он подчеркнул необходимость формирования правильных пищевых привычек у детей.

В январе в силу вступили новые нормы организации горячего питания. В них, помимо прочего, закреплены положения о массе и объеме порций, процентном соотношении разных видов продуктов, пишет Самру.ру.

Фото: Дильдина Светлана

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