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Школьные репетиторы рассказали о повышении цен на свои услуги

12 апреля 2022 12:26
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Школьные репетиторы рассказали о повышении цен на свои услуги

58% школьных репетиторов планируют в ближайшее время повысить цены на свои услуги, 41% учителей не будут поднимать цены, 1% уже повысил стоимость за урок. Об этом свидетельствуют данные опроса образовательной компании MAXIMUM Education. 

Среди тех, кто планирует повышение цен, абсолютное большинство (86%) отметили, что стоимость занятия в ближайшее время вырастет на 10–20%, на треть поднимут цены 10% учителей, на 50 и более процентов увеличат стоимость занятия 3% педагогов. 

У большинства опрошенных учителей (47%) одно дополнительное занятие стоит в пределах 500-1000 рублей. 24% респондентов берут за урок от 1000 до 2000 рублей. Менее 500 рублей стоит занятие у 23% опрошенных и менее 5% учителей оценивают одно репетиторское занятие в 2000 рублей и более. 

При этом каждый четвертый отмечает, что подработка репетиторством приносит ему более 50% от суммы дохода в целом. Более трети опрошенных зарабатывают таким образом менее 10% от суммы общего дохода, на 20-30% с помощью репетиторских занятий увеличивают свой заработок более трети респондентов. 

Более половины опрошенных педагогов (55%) считают, что занятия с репетитором - это наиболее эффективный способ дополнительной подготовки для школьников. Каждый третий считает таковыми также дополнительные занятия в школе, 15% учителей отмечают, что наиболее полезны для учеников в качестве подготовки образовательные курсы. 

При этом 82% опрошенных отмечают, что на данный момент их ученикам необходима дополнительная помощь в подготовке. 18% педагогов считают, что их ученики не нуждаются в дополнительных занятиях. Также абсолютное большинство отмечают, в текущий момент каждый третий ученик не успевает в полной мере по школьной программе. 

Среди основных причин, по которым учителя занимаются репетиторством, 42% опрошенных делают это для того, чтобы увеличить доход. 29% респондентов таким образом улучшают и оттачивают свои педагогические навыки. Более 18% берут дополнительных учеников, так как любят преподавать и делают это «для души». 11% таким образом занимают свое свободное время. Но постоянной основе репетиторством подрабатывают 60% учителей, нерегулярно – когда есть запрос на дополнительные занятия – учеников берут 40% опрошенных. 

Каждый второй учитель, в свете текущей экономической обстановки, планирует в ближайшее время искать дополнительный источник дохода или увеличивать количество репетиторских часов. 

При этом, каждый пятый опрошенный педагог, который не занимается репетиторством, планирует начать это делать в ближайшее время. Из тех, кто пока не начал, в качестве причины 76% указывают нехватку времени, 12% не испытывают необходимости в дополнительном заработке, и такое же количество респондентов испытывают сложности с поиском учеников. 

«По данным исследования абсолютное большинство педагогов (82%) считают, что их ученикам необходима дополнительная помощь в подготовке по школьной программе. Это колоссальная цифра, которая указывает не только на необходимость помощи школьникам со стороны, но и на наличие более глубинных проблем. По идее, сейчас -  к концу учебного года, дети наоборот должны быть в пиковой стадии подготовки, но цифры говорят об обратном. Каждый третий ученик, по мнению педагогов, не успевает в полной мере по школьной программе. Конечно, тут имеет место и постковидное эхо, которое, сказывается на успеваемости детей. Но очевидна также  и  и общая загруженность учителей, недостаток инструментов и технологий для обучения, которые могли бы разгрузить педагогов и улучшить результат подготовки», - отмечает генеральный директор MAXIMUM Education Михаил Мягков. 

Исследование проводилось образовательной компанией MAXIMUM Education с 4 по 8 апреля 2022 г. среди учителей. Метод проведения исследования — e-mail опрос, количество участников — более 2 тыс. человек, география - все регионы РФ. 

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