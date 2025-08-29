Школьные чаты в Москве с 1 сентября переведут в мессенджер MAX

95

Все школьные и родительские чаты в Москве с 1 сентября переведут в мессенджер MAX. Об этом 29 августа сообщила на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Да, федеральный закон принят. Поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в этот мессенджер [Мах]», — приводит ее слова ТАСС.

В пресс-службе MAX 19 августа сообщили, что в приложении уже зарегистрировались 18 млн пользователей. С момента запуска платформы россияне отправили свыше 200 млн сообщений и совершили порядка 30 млн звонков, а число групповых чатов близится к 1 млн — на текущий момент их количество составляет 700 тыс., пишут "Известия".