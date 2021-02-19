Школьницы из поселка Серноводск рисуют мультфильмы

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Школьницы из поселка Серноводск воплощают заветную мечту детей всего мира: Арина Мокиенко и Виктория Грачёва рисуют мультфильмы. Восьмиклассницы увлечены аниме – японской мультипликацией с характерной манерой изображения фона и персонажей.

Хобби требует от девочек большого труда и постоянного обучения. Мультипликация всегда считалась трудоёмким жанром — чтобы создать 10-минутный ролик, 30 лет назад художникам приходилось рисовать вручную около 14 тысяч кадров. Сейчас за начинающих мультипликаторов многое делает компьютер, но даже самые развитые технологии не способны заменить собой профессиональные умения человека.

«Вначале мы делали на компьютере различные наброски. Потом стали углубляться в анатомию, чтобы правильно рисовать. Стали работать с конурами, раскрашивать. Недавно научились создавать фон», — рассказывает Арина Мокиенко.

В мультипликации много тонкостей, о которых не имеет представления обычный зритель. Чтобы персонаж выглядел реалистично, автор должен правильно оформить его движения, продумать анимацию рта для будущей озвучки, изучить основы монтажа для грамотного расположения кадров. Получить эти знания и применить их на практике детям Серноводской школы позволяет «Точка роста». Такие центры, созданные в рамках нацпроекта «Образование», оснащены в том числе интерактивным экраном и нетбуками. С помощью этой техники и специального программного обеспечения Виктория и Арина из фанаток японской мультипликации превратились в начинающих аниматоров.

«Дети всегда тянутся ко всему современному, их привлекают возможности новых технологий. Девочки давно интересуются анимацией, еще два года назад, в 6 классе, они рисовали мультипликационных героев на уроках изобразительного искусства», — говорит учитель технологии и ОБЖ Сергей Дударов.

Сейчас, когда на смену рисованным лентам пришли цифровые мультфильмы, для увлеченных подростков особенно важно обучаться работе с трёхмерной графикой. Оборудование «Точек роста» используют для саморазвития многие сверстники Виктории и Арины: в 87 центрах дополнительного образования занимаются более 42 тысяч школьников губернии.

«Множество детей получили новые возможности для личностного роста. И это важнейшее достижение реализации национального проекта «Образование» на территории нашего региона», — отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. По ее словам, к новому учебному году в школах губернии планируется открыть еще более 60 «Точек роста». Деятельность этих центров будет направлена на формирование у детей и подростков интереса к предметам естественно-научного цикла, передает пресс-служба минобразования и науки СО.