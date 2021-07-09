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Школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет

9 июля 2021 15:49
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Она сдавала экзамен по русскому языку, математике, биологии и информатике.

Школьница из Москвы сдала единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет, подтвердили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора в пятницу.

Ранее интернет-издание "Лента.ру" сообщило о выпускнице школы №626 Алисе Тепляковой, которая сдала ЕГЭ в восемь лет и получила аттестат за 11 класс. Издание ссылается на ее отца. В семь лет Теплякова получила аттестат за девятый класс, после чего сдала предметы за 11 класс, документ она получила через год по техническим причинам. По словам отца девочки, выпускница планирует поступать на факультет психологии МГУ, рассматривает и другие программы, связанные с экологией и биоинформатикой.

"Такая участница экзаменов в этом году действительно была. Сдавала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике", - сообщили в Рособрнадзоре.

 

Фото:   соцсети

 

Теги: 8 лет сдала ЕГЭ школьница

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