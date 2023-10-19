Школьники впервые стали участниками Всероссийского форума студентов и специалистов СПО «Команда ПРОФИ»

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За 4 дня, с 11 по 14 октября, 1000 студентов и специалистов среднего профессионального образования (СПО) разработали конструктор студенческого самоуправления для образовательных организаций по 4 уровням, прошли обучение по 11 направлениям воспитательной работы со студентами СПО.

В рамках программы форума была интегрирована специальная площадка, посвященная бесшовному переходу между системами самоуправления обучающихся разных уровней образования. В мероприятии приняла участие делегация всероссийской программы по развитию советов обучающихся общеобразовательных организаций «Ученическое самоуправление», в состав которой вошло топ-5 советов обучающихся по итогам всероссийского конкурса «Территория УСпеха» 2022-2023 учебного года.

Обучающиеся вместе с педагогами-кураторами своих советов обучающихся и руководителем программы «Ученическое самоуправление» провели аналитический разбор конкурса советов обучающихся прошлого цикла программы, определили сильные стороны и выявили нововведения, которые войдут в новый сезон конкурса. Кроме этого, участники делегации поделились опытом участия в конкурсе советов обучающихся школ, лицеев и гимназий с организаторами и участниками всероссийского конкурса на лучшую организацию студенческого самоуправления в СПО «Команда ПРОФИ», предложили свое видение развития данного мероприятия.

Двумя вопросами, которые стратегически обсуждали советы обучающихся школ и колледжей на площадках форума стали профориентация молодежи и взаимодействие органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций и органов студенческого самоуправления СПО. В результате совместной работы участники определили ключевые темы и запросы социального партнерства между советами обучающихся разных уровней образования: обмен опытом и практиками работы, наставничество «совет-совету», развитие гибких навыков; а также предложили форматы такого взаимодействия: хакатоны по генерации решения проблем обучающихся, онлайн-конференции, дни открытых дверей советов обучающихся.

В формате круглого стола на форуме прошло заседание Комиссии по профессиональной навигации Общественного совета при Федеральном агентстве по делам молодежи на тему «Профессиональная навигация в России: как выстроить систему эффективно?». В рамках мероприятия обсуждалась тема профессиональной ориентации молодежи, существующие проблемы и возможности по улучшению действующей системы. Помимо экспертов по профориентации во встрече также приняли участие представители трех фокус-групп – школьники, студенты СПО и заместители по воспитательной работе.

Опыт и знания, полученные в рамках проведения Форума, обучающиеся и педагоги обязательно внедрят в работу для выстраивания наиболее эффективной системы взаимодействия советов обучающихся разных уровней образования.

«Хочется выразить огромную благодарность нашим коллегам, реализующим федеральный проект «Команда ПРОФИ», развивающий важную сферу деятельности – студенческое самоуправление СПО. Интеграция советов обучающихся школ, гимназий и лицеев в программу форума стала, в какой-то степени, отправной точкой выстраивания системного взаимодействия советов обучающихся школ и колледжей. Уверен, что наши школьники уже сейчас могут поделиться крутым опытом работы и реализации управленческих решений на уровне школы, внесением изменений в школьную жизнь, которые ориентированы на запрос учеников школ. Студенты СПО, в свою очередь, тоже открыты к коммуникации, готовы показывать свой опыт и даже выступать наставниками для ребят на пути профессионального развития. «Команда ПРОФИ» стала некой точкой соприкосновения двух галактик самоуправления, которые до этого были не так близки», - поделился руководитель программы «Ученическое самоуправление» Вадим Гринберг.

Форум проводился в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» и Правительства Республики Татарстан, при поддержке партнеров: Министерства просвещения Российской Федерации и Союза директоров ССУЗов России.