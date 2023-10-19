Школьники впервые стали участниками Всероссийского форума студентов и специалистов СПО «Команда ПРОФИ»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сын и теща Стаса Намина были убиты в подмосковном коттедже
В женских консультациях губернии работают 55 кабинетов медико-социальной помощи
Депутаты проверили готовность крупного проекта «РКС-Самара» - строительство двух водоводов диаметром 600 мм в посёлок Управленческий. 
От Волги и до посёлка: депутаты гордумы Самары проверили готовность новых водоводов для Управленческого
В один из выходных дней он с супругой прогуливался по самарским улицам.
Сотрудник УФСИН СО задержал вора в Самаре
Защита детства в современном обществе, создание условий для воспитания здорового, образованного молодого поколения – абсолютные приоритеты работы областного Правительства.
Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области принимает участие в XXI Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах России в Хабаровске
В конкурсе могут принять участие магистранты и студенты уровня специализированного высшего образования действующего пилотного проекта очной формы обучения.
СамГТУ и Самарский университет стали участниками Стипендиального конкурса Фонда Потанина 2023-2024
Образовательная программа будет проходить по двум направлениям: «Потенциальный участник» и «Консультант».
Акселератор социальных проектов «Корпорация знаний» стартовал в Молодежном центре «Лесная сказка» Кинельского района
Конкурс проходит онлайн до 25 ноября.
Более 60 самарских студентов приняли участие во Всероссийском конкурсе «Единой России» - «30 лет Конституции России – проверь себя!»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.37
0.02
EUR 102.91
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школьники впервые стали участниками Всероссийского форума студентов и специалистов СПО «Команда ПРОФИ»

19 октября 2023 12:35
201
Школьники впервые стали участниками Всероссийского форума студентов и специалистов СПО «Команда ПРОФИ»

За 4 дня, с 11 по 14 октября, 1000 студентов и специалистов среднего профессионального образования (СПО) разработали конструктор студенческого самоуправления для образовательных организаций по 4 уровням, прошли обучение по 11 направлениям воспитательной работы со студентами СПО.

В рамках программы форума была интегрирована специальная площадка, посвященная бесшовному переходу между системами самоуправления обучающихся разных уровней образования. В мероприятии приняла участие делегация всероссийской программы по развитию советов обучающихся общеобразовательных организаций «Ученическое самоуправление», в состав которой вошло топ-5 советов обучающихся по итогам всероссийского конкурса «Территория УСпеха» 2022-2023 учебного года.

Обучающиеся вместе с педагогами-кураторами своих советов обучающихся и руководителем программы «Ученическое самоуправление» провели аналитический разбор конкурса советов обучающихся прошлого цикла программы, определили сильные стороны и выявили нововведения, которые войдут в новый сезон конкурса. Кроме этого, участники делегации поделились опытом участия в конкурсе советов обучающихся школ, лицеев и гимназий с организаторами и участниками всероссийского конкурса на лучшую организацию студенческого самоуправления в СПО «Команда ПРОФИ», предложили свое видение развития данного мероприятия.

Двумя вопросами, которые стратегически обсуждали советы обучающихся школ и колледжей на площадках форума стали профориентация молодежи и взаимодействие органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций и органов студенческого самоуправления СПО. В результате совместной работы участники определили ключевые темы и запросы социального партнерства между советами обучающихся разных уровней образования: обмен опытом и практиками работы, наставничество «совет-совету», развитие гибких навыков; а также предложили форматы такого взаимодействия: хакатоны по генерации решения проблем обучающихся, онлайн-конференции, дни открытых дверей советов обучающихся.

В формате круглого стола на форуме прошло заседание Комиссии по профессиональной навигации Общественного совета при Федеральном агентстве по делам молодежи на тему «Профессиональная навигация в России: как выстроить систему эффективно?». В рамках мероприятия обсуждалась тема профессиональной ориентации молодежи, существующие проблемы и возможности по улучшению действующей системы. Помимо экспертов по профориентации во встрече также приняли участие представители трех фокус-групп – школьники, студенты СПО и заместители по воспитательной работе. 

Опыт и знания, полученные в рамках проведения Форума, обучающиеся и педагоги обязательно внедрят в работу для выстраивания наиболее эффективной системы взаимодействия советов обучающихся разных уровней образования.

«Хочется выразить огромную благодарность нашим коллегам, реализующим федеральный проект «Команда ПРОФИ», развивающий важную сферу деятельности – студенческое самоуправление СПО. Интеграция советов обучающихся школ, гимназий и лицеев в программу форума стала, в какой-то степени, отправной точкой выстраивания системного взаимодействия советов обучающихся школ и колледжей. Уверен, что наши школьники уже сейчас могут поделиться крутым опытом работы и реализации управленческих решений на уровне школы, внесением изменений в школьную жизнь, которые ориентированы на запрос учеников школ. Студенты СПО, в свою очередь, тоже открыты к коммуникации, готовы показывать свой опыт и даже выступать наставниками для ребят на пути профессионального развития. «Команда ПРОФИ» стала некой точкой соприкосновения двух галактик самоуправления, которые до этого были не так близки», - поделился руководитель программы «Ученическое самоуправление» Вадим Гринберг. 

Форум проводился в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» и Правительства Республики Татарстан, при поддержке партнеров: Министерства просвещения Российской Федерации и Союза директоров ССУЗов России.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
402
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
485
Всего в форуме участвуют представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных.
16 октября 2023  19:57
Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме «Один пояс - один путь» в Пекине
967
В РФ могут ввести выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
16 октября 2023  09:00
В РФ могут установить выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
501
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
15 октября 2023  12:24
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
661
Весь список