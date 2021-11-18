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Школьники Самарской области примут участие во всероссийском музейном хакатоне

18 ноября 2021 10:40
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Школьники Самарской области примут участие во всероссийском музейном хакатоне

Ученики самарской школы №36 19 и 20 ноября станут участниками всероссийского музейного хакатона. Интеллектуальное состязание пройдет в рамках 1-го Всероссийского форума школьных музеев. Его проводит московский Музей Победы совместно с Министерством просвещения РФ. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Детско-взрослая команда — из учеников и педагогов — подготовит проект развития своего школьного музея с учетом региональных особенностей и современных тенденций музейного дела. Итоги хакатона будут подведены 20 ноября в рамках пленарного заседания. Команды-победители, создавшие наиболее яркие, творческие и интересные проекты «музея-будущего», поедут в ВДЦ «Орленок».

Кроме того, презентация музея войдет в виртуальную выставку, которая создана на основе работ — победителей Всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных музеев, посвященную памятным датам и событиям региона в годы Великой Отечественной войны. Ребята и их педагоги представили экспозицию «Куйбышев – запасная столица». В Куйбышев было эвакуировано ОКБ Ильюшина, самолетостроительный № 1, моторостроительный № 24 заводы из Москвы, агрегатный из Ступина, завод бронекорпусов № 207 из Подольска, авиационный № 18 из Воронежа, перебазирована 1-я Западная авиационная бригада из Воронежа. Кроме того, из воинских частей и авиашкол сюда направляли инженерно-технический состав и летчиков. Именно здесь на новой площадке авиазавода №18 10 декабря 1941 года был собран знаменитый штурмовик Ил-2.

Посмотреть трансляцию 1-го Всероссийского форума школьных музеев и увидеть онлайн-выставку можно на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/

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