Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарском регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
В Самарском регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Покупая туристическую палатку, самарец перевёл денежные средства мошеннику
Покупая туристическую палатку, самарец перевёл денежные средства мошеннику
Самарским водителям напомнили о проезде сложных перекрестков
Самарским водителям напомнили о проезде сложных перекрестков
Все фельдшерско-акушерские пункты Самарского региона подключены к сети Интернет
Все фельдшерско-акушерские пункты Самарского региона подключены к сети Интернет
Королевский монетный двор Британии начал выпуск монет с изображением Карла III
В Самарской области задержаны семеро мошенников в сфере кредитования
В Самарской области задержаны семеро мошенников в сфере кредитования
Zoom отключает российским вузам оплаченные лицензии
Zoom отключает российским вузам оплаченные лицензии
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.36
-0.07
EUR 61.57
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
В ИК-15 УФСИН СО проведен конкурс красоты "Мисс ИК-15 - 2022"
"Непобедимая Держава": прошел открытый чемпионат и первенство ПФО по каратэ Шотокан Казэ Ха
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школьники из Самары принимают участие в федеральной программе поддержки технопредпринимательства

28 октября 2022 10:14
105
Школьники из Самары принимают участие в федеральной программе поддержки технопредпринимательства

Школьники из Самарской области принимают участие в федеральном Акселераторе технологических проектов «Технолидеры будущего»,  где смогут реализовать свой предпринимательский потенциал и развить коммерческую идею технологического бизнеса до готового продукта всего за 5 месяцев обучения. 10 команд будут бороться за звание лучших в числе ребят из 46 регионов России, одержавших победу в конкурсном отборе.

В планах у ребят создание прототипа логистического робота, конструирование беспилотного летательного аппарата для перевозки грузов, разработка виртуального тренажёра для сборки компьютеров и многое другое. Такая возможность появилась у школьников Самарской области благодаря федеральным и региональным программам поддержки детского технологического предпринимательства.

«Акселератор «Технолидеры будущего» — это часть большой инфраструктуры поддержки технологического предпринимательства для подростков, задача которой найти и поддержать команды, имеющие интересные технологические решения и готовые развиваться в сфере предпринимательства. За последние 2 года более 7 тыс. подростков приняли участие в образовательных программах, часть из них запустили собственные технологические стартапы», — рассказывает Сергей Голубев, генеральный директор Фонда социальных инвестиций. В рамках Акселерационной программы школьникам будет предложена экосистема поддержки, включающая в себя вебинары, доступ к онлайн-библиотеке дополнительных материалов (интервью с предпринимателями, шаблоны, гайды), работу с проектным трекером — наставником, который готов своевременно реагировать в виде обратной связи на развитие и результаты команды. Лучшие участники программы получат возможность поучаствовать в проектной смене в одном из Всероссийских детских центров (Артек/Орленок) и добавить в свою «копилку» дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы – партнеры.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
28 октября 2022  10:26
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
93
Мобилизованные самарцы поблагодарили Дмитрия Азарова за поддержку.
27 октября 2022  22:10
Дополнительная экипировка, спецснаряжение, выплаты и помощь семьям - Дмитрий Азаров обсудил с мобилизованными земляками вопросы подготовки к участию в СВО
1190
Дмитрий Азаров сообщил, что вчера Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета.
27 октября 2022  16:39
Поддержка семей военнослужащих, поручения Президента страны и новые региональные награды: Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской Губдумы
775
Общественная палата Самарской области представила Губернатору книгу о 5-летнем развитии региона
27 октября 2022  12:43
Общественная палата Самарской области представила Губернатору книгу о 5-летнем развитии региона
306
В Самарской области проходит второй набор в Межвузовский акселератор
27 октября 2022  10:55
В Самарской области проходит второй набор в Межвузовский акселератор
350
Весь список