Школьники из Самары принимают участие в федеральной программе поддержки технопредпринимательства

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Школьники из Самарской области принимают участие в федеральном Акселераторе технологических проектов «Технолидеры будущего», где смогут реализовать свой предпринимательский потенциал и развить коммерческую идею технологического бизнеса до готового продукта всего за 5 месяцев обучения. 10 команд будут бороться за звание лучших в числе ребят из 46 регионов России, одержавших победу в конкурсном отборе.

В планах у ребят создание прототипа логистического робота, конструирование беспилотного летательного аппарата для перевозки грузов, разработка виртуального тренажёра для сборки компьютеров и многое другое. Такая возможность появилась у школьников Самарской области благодаря федеральным и региональным программам поддержки детского технологического предпринимательства.

«Акселератор «Технолидеры будущего» — это часть большой инфраструктуры поддержки технологического предпринимательства для подростков, задача которой найти и поддержать команды, имеющие интересные технологические решения и готовые развиваться в сфере предпринимательства. За последние 2 года более 7 тыс. подростков приняли участие в образовательных программах, часть из них запустили собственные технологические стартапы», — рассказывает Сергей Голубев, генеральный директор Фонда социальных инвестиций. В рамках Акселерационной программы школьникам будет предложена экосистема поддержки, включающая в себя вебинары, доступ к онлайн-библиотеке дополнительных материалов (интервью с предпринимателями, шаблоны, гайды), работу с проектным трекером — наставником, который готов своевременно реагировать в виде обратной связи на развитие и результаты команды. Лучшие участники программы получат возможность поучаствовать в проектной смене в одном из Всероссийских детских центров (Артек/Орленок) и добавить в свою «копилку» дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы – партнеры.