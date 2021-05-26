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Школьники из Самарской области примут участие в онлайн-конференции «Памяти Карбышева достойны!»

26 мая 2021 10:40
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Школьники из Самарской области примут участие в онлайн-конференции «Памяти Карбышева достойны!»

27 мая в Музее Победы пройдет онлайн-конференция «Памяти Карбышева достойны!». В экспозиции «Школьный музей Победы» педагоги московской школы № 354 им. Д.М. Карбышева совместно с Межрегиональным детским военно-патриотическим общественным движением «Юные карбышевцы» в онлайн-формате встретятся со школьниками из Самарской области.

«На площадке «Школьного музея Победы» юные карбышевцы из Москвы, Самарской области, Якутии услышат рассказ о судьбе выдающегося инженера и его работе, узнают о деятельности межрегионального детского военно-патриотического общественного движения «Юные карбышевцы». Ребята смогут обменяться опытом, а также познакомятся с уникальными экспонатами школьной выставки, посвященной герою», - рассказала о мероприятии руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Ранее московская школа № 354 им. Д.М. Карбышева совместно с Инженерными войсками Вооруженных сил РФ и Межрегиональным детским военно-патриотическим общественным движением «Юные карбышевцы» представила в Музее Победы новую военно-историческую экспозицию. Выставка «Памяти Карбышева достойны!» открылась в рамках программы «Школьный музей Победы» и будет работать до 30 июня 2021 года.

Начало мероприятия 27 мая в 11:00.

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Теги: Памяти Карбышева школьники

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