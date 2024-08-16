Школьникам предлагают носить спортивную форму в цветах триколора

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В российских школах нужно ввести единую спортивную форму с использованием цветов российского флага. С таким предложением 16 августа выступил депутат Сергей Колунов, передает РИА Новости.

Предложение будет направлено Минспорту и Минпросвещения.

«Необходимо унифицировать и спортивную форму для школьных уроков физкультуры. Здесь разумным представляется обязать школы выбирать форму из трех цветов — белого, синего, красного. Это цвета нашего флага», — отметил депутат.



По его мнению, на футболках или майках обязательно должен присутствовать герб России. Это еще раз подчеркнет национальную принадлежность и устранит «гонку моды», когда они ребята покупают дорогие кроссовки и стараются выделиться, пояснил Колунов.

Как писала «Парламентская газета», первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее заявила, что в закон об образовании нужно внести уточнения и указать, что реализация спортивных образовательных программ должна включать не только спортивное, но и нравственное и патриотическое воспитание.