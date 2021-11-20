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В 2021 году в финал конкурса «Большая перемена» по итогам дистанционных и очных испытаний вышли 600 студентов 2−4 курсов.
Сергей Кириенко и Игорь Комаров посетили финал Всероссийского конкурса для школьников и студентов «Большая перемена»
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Сергей Кириенко и Игорь Комаров посетили финал Всероссийского конкурса для школьников и студентов «Большая перемена»

20 ноября 2021 16:04
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В 2021 году в финал конкурса «Большая перемена» по итогам дистанционных и очных испытаний вышли 600 студентов 2−4 курсов.

19 ноября 2021 Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров приняли участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов профессиональных образовательных организаций, которая прошла в концертном зале «Юпитер» в Нижнем Новгороде. 

На мероприятии также присутствовали Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Накануне Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет АНО «Большая перемена», который является организатором одноименного всероссийского конкурса. 

Сергей Кириенко поздравил финалистов и отметил, что все они – уже победители, потому что стали лучшими из более чем 410 тысяч участников первого конкурса «Большая перемена» для студентов учреждений среднего профессионального образования: «Вы навсегда останетесь первыми, потому что будут новые проекты, «Большая перемена» будет продолжаться, спасибо Нижнему Новгороду, который согласился принимать конкурс и все следующие годы. Но первые всегда останутся первыми. Вы – победители, потому что не побоялись принять этот вызов».

Он рассказал о нововведениях, которые ожидают конкурсантов в следующем году и отметил, что все они основаны на предложениях самих финалистов: «Особенность «Большой перемены» в том, что вы – ее авторы. Она развивается и меняется так, как меняется жизнь, и как предлагаете вы. «Большая перемена» – это не просто конкурс, это – сообщество, семья. Ваши идеи и ваши предложения ее постоянно меняют».

По словам Сергея Кириенко, в следующем году побороться за главный приз конкурса – 1 миллион рублей на образование – смогут все студенты выпускных курсов колледжей, независимо от продолжительности программы подготовки. Также со следующего года победители конкурса смогут получить дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, сейчас такая возможность есть только у учеников 11 классов.

В 2021 году в финал конкурса «Большая перемена» по итогам дистанционных и очных испытаний вышли 600 студентов 2−4 курсов. Регионами-лидерами по количеству финалистов в Приволжском федеральном округе стали Республика Татарстан и Нижегородская область.

От Самарской области на финал в Нижний Новгород поехали 6 ребят, победивших в полуфинале.  Четверо стали победителями финала Всероссийского конкурса «Большая перемена: Данила Скапенков, (Губернский колледж г. Сызрань), Наталья Васильева (Губернский колледж г. Сызрань), Сергей Свиридов (Поволжский государственный колледж) и Мария Лобзинева (Сызранский медико-гуманитарный колледж).

В финале конкурсантам предстояло решать кейсовые задания по четырем направлениям («Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество») и разрабатывать проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

Всего победителями конкурса среди студентов колледжей и техникумов стали 300 ребят: 150 студентов 4 курсов получат премии по 1 млн рублей, размер вознаграждения 150 студентов 2−3 курсов колледжей составит по 200 тыс. рублей. Также будут премированы педагоги-наставники (по 150 тыс. рублей) и 20 лучших образовательных организаций (по 2 млн рублей).

Примечательно, что Самарскую область в финале конкурса представляли ребята не только из областного центра. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в 63 регионе создаются условия для реализации глобальной задачи, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным – к 2024 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.  В Самарском регионе строятся школы и детсады, обновляется материально-техническая база учебных заведений, создаются возможности для реализации образовательных программ на качественно новом, современном уровне. 

Конкурс «Большая перемена» проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках нацпроекта «Образование». 

Все мероприятия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Нижнем Новгороде прошли с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и социального дистанцирования, передает пресс-служба ПФО.

 

Фото:    пресс-служба ПФО

 

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