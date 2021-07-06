Сегодня стартует второй этап приема заявлений в 1 класс на новый 2021-2022 учебный год

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Сегодня, 6 июля, стартует второй этап приема заявлений в 1 класс на новый 2021-2022 учебный год в любое образовательное учреждение на имеющиеся свободные места.

Напомним, что до 30 июня текущего года заявления принимались только в отношении детей, которые имеют внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также проживают на закрепленной за школой территории.

«В последние годы город активно развивается, строятся новые микрорайоны, объекты социальной инфраструктуры - школы, детские сады. Так, в новые школы, расположенные на Пятой просеке и в поселке Мехзавод, уже принято 472 первоклассника на новый учебный год.

Дополнительно в целях обеспечения прав детей, проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории, Департаментом образования совместно с руководителями школ ведется работа по максимально эффективному использованию имеющихся учебных площадей в действующей сети образовательных учреждений. Так, в ходе приемной кампании этого года уже было открыто 1691 дополнительное место для первоклассников сверх ранее планируемых», - рассказал исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа Самара – руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Илья Осипов.

Родители, дети которых не попали в список зачисленных в 1 класс на 2021-2022 учебный год в школу по микрорайону, начиная с 6 июля 2021 года, также могут подать заявление о приеме в 1 класс в любое общеобразовательное учреждение, в котором имеются свободные места.

Информация о наличии свободных мест размещена на официальных сайтах общеобразовательных учреждений в сети Интернет. Кроме того, консультации по возникающим вопросам, в том числе связанным с наличием свободных мест, можно получить, обратившись в Департамент образования по телефонам: 332-82-48, 332-23-25.

Прием заявлений в 1-ый класс в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Самара, осуществляемый через «Портал образовательных услуг» государственной информационной системы «Автоматизированная система управления региональной системой образования», будет продолжен до 5 сентября 2021 года.

В случае появления свободных мест для приема на обучение в общеобразовательных учреждениях в течение учебного года родители (законные представители) могут воспользоваться правом на перевод в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу соответствующего уровня.

С порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности можно ознакомиться на странице городского Департамента образования по ссылке.