Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка не поступила в МГУ на бюджет

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Москвичка Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала единый государственный экзамен, не поступила на бюджетное место на психологическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, следует из приказа о зачислении, пишет РИА Новости.

Ранее ректор МГУ, академик Виктор Садовничий заявил журналистам, что Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете.

Приемная кампания в российские вузы завершилась 17 августа, согласно утвержденному Минобрнауки РФ расписанию, в этот день должны быть опубликованы приказы о зачислении.

В опубликованном на сайте центральной приемной комиссии МГУ приказе о зачислении на факультет психологии имя Алисы Тепляковой отсутствует.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. СМИ писали, что она планирует поступать на факультет психологии МГУ. В вузе выражали готовность принять такую студентку, если она справится с вступительными испытаниями.

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