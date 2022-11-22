СамГУПС посетил начальник Административно-правового управления Росжелдор

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Сегодня, 22 ноября, начальник Административно-правового управления Росжелдор Андрей Беспалов с рабочим визитом посетил Самарский государственный университет путей сообщения.

В ходе визита Андрей Беспалов принял участие во встрече с руководителями филиалов ведомственной охраны железнодорожного транспорта на железных дорогах России. Заместители филиалов ФГП ВО ЖДТ России по кадрам и социальной работе прибыли в университет на курсы повышения квалификации. В течение трех дней кадровики ведомственной охраны пройдут обучение по теме «Стратегические и операционные подходы к управлению персоналом предприятия».

В совещании приняли участие ректор СамГУПС Максим Гаранин, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и генеральный директор ФГП ВО ЖДТ России Иван Челноков.

От имени Росжелдор Андрей Беспалов пожелал участникам обучения успешной работы, а также поблагодарил руководство университета и Куйбышевской железной дороги за взаимодействие и сотрудничество в подготовке кадров подразделений ведомственной охраны.

«Сегодня персонал ведомственной охраны железнодорожного транспорта составляет около 70 тысяч сотрудников. От эффективности работы кадрового блока зависит успешное выполнение профессиональных задач. Обучение в транспортном вузе, получение новых компетенций повысит уровень сотрудников управления персоналом, чтобы соответствовать требованиям заказчика в лице ОАО «РЖД», - сказал Андрей Беспалов.

По итогам совещания генеральный директор ФГП ВО ЖДТ России Иван Челноков вручил отличившимся сотрудникам филиалов ВО ЖДТ ведомственные награды и почетные грамоты.

Затем ректор университета Максим Гаранин провёл для гостей экскурсию по вузу и продемонстрировал возможности инновационных лабораторий, пространства бренд-зоны ОАО «РЖД», учебных корпусов, аудиторий, а также уровень оснащённости общежитий и физкультурно-оздоровительного центра. Андрей Беспалов также познакомился с ходом подготовки к мероприятиям, посвящённым предстоящему юбилею университета.

В марте 2023 года университет отметит 50-летие с момента образования.

Куйбышевский институт инженеров железнодорожного транспорта был создан на основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 мая 1963 года № 533 и приказа Министерства путей сообщения СССР от 5 марта 1973 года № 320 на базе филиала Всесоюзного заочного института инженеров железнодорожного транспорта (ВЗИИТ).

Сегодня СамГУПС – это крупнейший транспортный вуз в Поволжском регионе, готовящий высококвалифицированных специалистов для железнодорожной отрасли и транспортно-логистического кластера страны. В университете обучаются более двадцати четырех тысяч студентов.

Для решения крупных научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки и экономики по приоритетам научно-технологического развития РФ в СамГУПС ведутся масштабные работы по разработке ресурсосберегающих технологий, VR-технологий, технологий, связанных с повышением эффективности работы объектов железнодорожной инфраструктуры, безопасности движения поездов и пассажирского комплекса.

Фото: пресс-служба СамГУПС