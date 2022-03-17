СамГУПС подготовит образовательные программы с цифровой составляющей для транспортной отрасли

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Самарский государственный университет путей сообщения победил в конкурсе на право актуализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования с цифровой составляющей для профессий приоритетной отрасли «Транспортная инфраструктура» по ряду железнодорожных специальностей.

Организатором конкурса выступила АНО ВО «Университет Иннополис» — ключевой оператор федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Как рассказал и.о. ректора СамГУПС Максим Гаранин, в феврале – марте преподаватели вуза подготовили заявку на актуализацию основных профессиональных образовательных программ по приоритетной отрасли «Транспортная инфраструктура» для специальностей 23.05.03 Подвижной состав железных дорог, 23.05.04 Эксплуатация железных дорог, 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов.

В рамках конкурса к университету-исполнителю предъявлялись достаточно высокие требования, одним из которых стало наличие опыта выполнения научно-исследовательских работ, связанных с применением сквозных цифровых технологий в области железнодорожного транспорта и его инфраструктуры. Кроме того, от исполнителя требовалась соответствующая квалификация научно-педагогических работников.

Научно-педагогический состав вуза соответствует всем предъявляемым требованиям, что позволило подготовить убедительную заявку и стать победителем конкурса Иннополиса. Стоимость работ оценивается в сумму свыше 15 млн рублей.

Напомним, ранее консорциум образовательных организаций, созданный Минцифры совместно с университетом «Иннополис», организовал процесс унификации и стандартизации основных подходов к обучению кадров для цифровой экономики, формированию образовательных модулей по цифровым компетенциям для преподавателей и студентов. В этом процессе требовалось учесть в образовательных программах государственные приоритеты, направленные на поддержку и развитие IT-отрасли, что и было сделано в заявке СамГУПСа.

«Актуализация основных профессиональных образовательных программ пройдёт с марта по сентябрь 2022 года в партнёрстве с экспертами из Университета Иннополис, федеральных министерств и цифровой индустрии», - отметил Максим Гаранин.

Для выполнения работ по проекту в вузе будет сформирована рабочая группа с участием ведущих ученых, преподавателей и специалистов по цифровым технологиям. В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» рабочая группа адаптирует образовательные программы к потребностям цифровой экономики с включением в них модулей изучения сквозных цифровых технологий (СТЦ): искусственный интеллект, робототехнику и сенсорику, интернет вещей, мобильные сети нового поколения, новые производственные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, квантовые коммуникации.

Работа будет выполняться в несколько этапов.

Так, например, на первом этапе предстоит выполнить анализ потребностей потенциальных работодателей в профессиональных компетенциях работников, связанных с применением сквозных цифровых технологий. Затем разработать унифицированную модель компетенций применения СЦТ по совокупности специальностей.

Кроме того, предстоит разработать не менее шести основных профессиональных образовательных программ с использованием унифицированной модели компетенций, и не менее четырёх массовых открытых онлайн курсов по применению сквозных цифровых технологий. При этом длительность курса по цифровым компетенциям составит от 4 до 10 недель включительно. Слушатели смогут просмотреть не менее 40 видеороликов (продолжительностью 10-15 минут).

Для студентов будут разработаны задания для практической и самостоятельной работы, оценочные и иные материалы. Так, для каждой специальности будет разработано не менее 10 проверочных заданий, а завершится изучение курса финальным проверочным тестированием, позволяющим оценить сформированные цифровые компетенции.

И еще - разработанные в рамках проекта образовательные программы будут апробированы в транспортных университетах страны и использоваться в процессе подготовки специалистов транспортной отрасли, передает пресс-служба СамГУПС.

Фото: СамГУПС