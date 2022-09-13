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СамГУПС: иностранных студентов-первокурсников пригласили в международный клуб «Меридиан»
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СамГУПС: иностранных студентов-первокурсников пригласили в международный клуб «Меридиан»

13 сентября 2022 15:13
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Всего в СамГУПС обучается порядка 400 иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Вчера, 12 сентября, в Самарском государственном университете путей сообщения состоялось первое в новом учебном году собрание обучающихся первых курсов из числа иностранных граждан.

Адаптационно-культурное мероприятие для первокурсников «День дружбы» – важный элемент работы университета по совершенствованию образовательного процесса – было организовано администрацией и Центром международных связей СамГУПС. В празднике «День дружбы» приняли участие около 150 иностранных студентов вуза, преподаватели и руководители вуза. 

Как отметила модератор мероприятия, заместитель первого проректора вуза Евгения Хоровинникова, символично, что собрание иностранных студентов состоялось в День дружбы народов Самарской области.

«Россия – великая, потому что она многонациональная, а существующие национальные культуры развиваются вместе на протяжении многих веков и обогащают общую российскую культуру. На территории губернии проживает 157 национальностей в дружбе и согласии, которые своей самобытной и уникальной культурой сформировали современный образ Самарской области», - сказала Евгения Хоровинникова.

Всего в СамГУПС обучается порядка 400 иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году в вуз поступили студенты из Казахстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана, проходят обучение иностранные граждане из Туркмении, Монголии и Лаоса. 

В приветственном слове ректор университета Максим Гаранин обратил внимание на положительную динамику в приеме иностранных граждан за последние несколько лет. Приемная кампания 2022 года побила все рекорды предыдущих лет по приему иностранных обучающихся, зачисленных на первый курс. Так, в этом году в университет поступило 100 иностранных граждан, то есть каждый десятый первокурсник – иностранный студент. Это означает, что российское транспортное образование ценится за рубежом, является перспективным для дальнейшего профессионального развития.

При этом особенностью транспортного образования в СамГУПС является разнообразие форм и методов вовлечения студентов в активную социальную и культурную жизнь. Университет осуществляет поддержку и сопровождение иностранных студентов на протяжении всего периода обучения, помогает адаптироваться первокурсникам к новому учебному году. Этой деятельностью в университете занимается Центр международных связей и маркетинговых услуг.

«Я за то, чтобы наш университет стал как можно более студентоцентричным, чтобы вся университетская жизнь крутилась вокруг студента. Для этого мы разрабатываем комплекс мероприятий по продвижению различных активностей в студенческую среду. Университет – это не только образование, это многогранная жизнь, включающая в себя творчество, спорт, науку, социальные проекты и многое другое», - пояснил Максим Гаранин.

В День дружбы перед студентами выступили руководители основных студенческих объединений, они рассказали о своих проектах и мероприятихя, в которых каждый студент может принять непосредственное участие.

Основным проводником в студенческую жизнь университета для иностранных студентов является международный клуб «Меридиан», членами которого автоматически становятся все иностранные обучающиеся. Клуб существует в университете с 2010 года, и является центром притяжения для активных студентов. В этот же день иностранные студенты единогласно выбрали председателем клуба «Меридиан» и.о. председателя Совета обучающихся СамГУПС Валерию Ненашеву.

А завершился праздник творческим номером студентов университета Юлии Верстиной и Сун Яньди (Китай), исполнивших на русском и китайском языках популярную песню, ставшую одним из символов Великой Отечественной войны, «Катюша», сообщает пресс-служба СамГУПС. 

 

Фото:    пресс-служба СамГУПС

 

Теги: Мероприятия

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