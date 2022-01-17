СамГТУ подтвердил статус федеральной инновационной площадки

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В конце декабря был утвержден список федеральных инновационных площадок (ФИП) в сфере высшего и соответствующего дополнительного профессионального образования на 2022 год. В число 142 вузов, получивших право на продление деятельности в рамках проекта, вошел Самарский государственный технический университет (Самарский политех, СамГТУ).

Напомним, статус ФИП наш университет приобрел в 2021 году, представив на рассмотрение экспертов Минобрнауки России уникальную программу по развитию инженерного образования – «Проектно-образовательные треки Самарского политеха». Инициатива направлена на формирование у студентов навыков командной работы по реализации перспективных инженерно-технических, творческих, социально-ориентированных проектов.

– Федеральные инновационные площадки – это, прежде всего, имиджевая программа. Статус ФИП подтверждает, что в вузе реализуется масштабный образовательный проект. Причем лучшие практики самой разнообразной направленности, одобренные министерством, получают возможность тиражирования на другие университеты, – отмечает проректор по интеграционным проектам Антон Еремин. – В проектные треки Политеха вовлечены студенты на всех этапах обучения – с первого курса и до выпуска. Проектная работа в нашем вузе является обязательным элементом образовательного процесса.

Фото: СамГТУ