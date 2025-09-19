СамГМУ запустил программу для преподавателей университета по интеграции ИИ в образовательный процесс

180

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) стартовало обучение профессорско-преподавательского состава по интеграции технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс. Программа «ИИ-ассистент для преподавателя» стартовала в сентябре и включает как очное обучение, так и онлайн-курс.

Обучение строится на базе Платформенной экосистемы СамГМУ AI. Эта единая цифровая среда объединяет специализированные ИИ-ассистенты для различных задач университета, представляя собой целостную систему для образования, научных исследований и автоматизации рутинных процессов. Экосистема СамГМУ AI разработана и внедряется в работу университета Офисом по искусственному интеллекту СамГМУ совместно с индустриальным партнером.

18-часовая программа обучения сочетает очные занятия, где участники под руководством экспертов применяют ИИ-инструмент непосредственно в практической деятельности, и онлайн-курс на образовательной платформе «Энциклопедия Медицинского Знания» (ЭМЗ) с видеоуроками, инструкциями, конспектами и заданиями.

«Внедрение технологий искусственного интеллекта в образование и науку в рамках разработки различного рода ассистентов является ключевым направлением работы Офиса по искусственному интеллекту СамГМУ, — отметила проректор по профессиональному образованию и межрегиональному взаимодействию — директор ИПО СамГМУ, руководитель Офиса по искусственному интеллекту СамГМУ, д.м.н. Светлана Палевская. — Мы работаем в тесном сотрудничестве с кафедрами всех образовательных институтов университета. Разрабатывая наши ИИ-ассистенты, мы постоянно собираем обратную связь, анализируем замечания от наших преподавателей, устраняем все недочеты, которые возникают при использовании уже разработанных продуктов, стараемся максимально адаптировать наши разработки под нужды профессорско-преподавательского состава как для образовательных, так и для научных целей».

После курса преподаватели могут эффективно использовать ИИ-ассистента для подготовки научных материалов, составления тестов, планирования занятий, адаптации учебных материалов и подготовки документов для кафедр. Это позволяет им экономить время и сосредоточиться на качестве обучения студентов. С начала сентября очную часть уже прошли 36 сотрудников СамГМУ, ещё 52 человека освоили онлайн-курс на платформе ЭМЗ.

Участники высоко оценили новый курс. Зав. кафедры дерматовенерологии и косметологии ИПО СамГМУ, к.м.н. Антонина Арсеньева отметила, что система помогает упростить задачи, но при этом требует вдумчивой проверки, представляя собой новый уровень работы преподавателя. «Я очень рада, что смогла поучаствовать в таком курсе. Все материалы буду изучать дальше. Это очень пригодится в работе со студентами и ординаторами», — подчеркнула она.

Зав. кафедрф фармакологии им. ЗДН РФ профессора А. А. Лебедева, д.фарм.н. Елена Авдеева отметила, что система открывает принципиально новые возможности для организации учебного процесса и научной работы, требуя при этом критического осмысления результатов. «Я под большим впечатлением от очного занятия. Разработчики предложили нам решить актуальные практические задачи. Мы попробовали создавать учебно-методические пособия, тесты. И при этом почувствовали в себе амбиции не только уместно сгенерировать материалы для повышения качества работ, но и в чем-то стать выше искусственного интеллекта. Искренне рекомендую коллегам активно осваивать эти инструменты», — поделилась она.

Университет продолжает развивать экосистему. Для каждой группы потребителей внутри университета запускаются специальные обучающие курсы, чтобы обеспечить эффективное внедрение технологий в работу университета.