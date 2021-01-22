СамГМУ получил статус федеральной инновационной площадки

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В августе министерство науки и высшего образования РФ объявило сбор заявок от образовательных организаций, претендующих на статус федеральной инновационной площадки, осуществляющей деятельность в сфере высшего и дополнительного профессионального образования. По итогам конкурса СамГМУ вошел в число победителей с проектом «Инновационная образовательная технология отработки коммуникативных навыков медицинскими специалистами в формате виртуальной реальности». Университету присвоен статус федеральной инновационной площадки.

«В нашей инновационной образовательной программе мы решили сделать упор на VR, потому что это направление активно развивается в вузе уже не первый год, и мы успели наработать хорошие компетенции, — говорит ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. — Имея такой высокий статус федеральной инновационной площадки, мы получаем возможность войти в авторитетные российские и международные рейтинги, которые оценивают работу университетов по наличию уникальных компетенций».

Проект, представленный СамГМУ, реализуется Центром дистанционных образовательных технологий при технической поддержке Института инновационного развития. Цель реализации федеральной инновационной площадки — разработка образовательных программ по обучению врачей и другого медицинского персонала навыкам общения с пациентами с использованием технологии виртуальной реальности, отработка коммуникативных навыков, выработка поведенческих установок в непредвиденных и конфликтных ситуациях с различными типами темпераментов пациентов, повышение уровня коммуникативных компетенций медицинского персонала, а также внедрение этой технологии в образовательный процесс российских медицинских образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.

«В 2019 году мы начали консультироваться с кафедрами СамГМУ, чтобы понять, как можно интегрировать VR в образовательный процесс, в частности, для обучения студентов-медиков, — рассказал директор Центра дистанционных образовательных технологий СамГМУ, доцент Александр Воронин. — Были разработаны образовательные продукты для отработки навыков проведения трахеостомии и коникотомии, используя технологии виртуальной реальности. А в 2020 году мы начали работать над тем, как применять VR в коммуникации. После ряда консультаций мы поняли, что это возможно и действительно нужно. И первая точка применения — это повышение опыта коммуникативных навыков при общении врача и медсестры с пациентами, в частности, в поликлиническом звене». Специалисты разработали тренажер для отработки коммуникативных навыков регистраторов в поликлиниках, чтобы они умели грамотно общаться и урегулировать конфликтные ситуации со сложными пациентами. «Мы получили хорошую обратную связь, — говорит Александр Воронин. — Тем, кто прошел обучение, очень понравилось, они сказали, что это действительно полезно. После этого было принято решение эту работу продолжать и масштабировать».

Проект планируют реализовать за пять лет. В рамках его реализации будет разработан тренажер отработки коммуникативных навыков медицинскими специалистами с использованием технологии виртуальной реальности. Благодаря такому тренажеру обучаемый сможет полностью погрузиться в процесс с помощью виртуальной среды и общаться с «виртуальным» пациентом бесконечное количество раз, отрабатывая желаемый навык. Затем этот тренажер интегрируют в образовательный процесс подготовки студентов, ординаторов и врачей на этапе повышения квалификации в СамГМУ. Также планируется создать линейку тренажеров на базе технологии виртуальной реальности для широкого перечня медицинских специалистов. Их смогут применять в поликлиниках и стационарах средний медицинский персонал, «узкие» специалисты, сотрудники администрации медицинских учреждений.