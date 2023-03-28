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Самая массовая онлайн-игра о событиях Великой Отечественной войны вновь пройдет для школьников

28 марта 2023 13:16
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Самая массовая онлайн-игра о событиях Великой Отечественной войны вновь пройдет для школьников

«Волонтеры Победы» и организационный комитет «Наша Победа» в преддверии Международной акции «Диктант Победы» проведут Всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1 418». Игра будет посвящена событиям Великой Отечественной войны и поможет школьникам и студентам в интерактивном формате погрузиться в историю.

«1 418» – онлайн-игра для учащихся образовательных учреждений России в возрасте от 14 до 18 лет. Сыграть и проявить себя может целая команда от 3 до 10 человек. Мероприятие объединит в себе различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. Помимо общих вопросов, посвященных ключевым событиям 1941-1945 годов, участникам будут предложены задания, связанные с юбилейными событиями войны: Блокадой Ленинграда, битвой за Кавказ, Сталинградской битвой, Курской битвой, Освобождением Донбасса, созданием Приморской группы войск и обороной Заполярья.

Отметим, историческая экспертиза всех вводных игры осуществляется специалистами Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Основными целями и задачами мероприятия является воспитание чувства гордости за подвиги предков и изучение истории среди молодежи в досуговой форме.

В 2022 году Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1 418» вошла в Книгу Рекордов России как самая массовая интеллектуальная историческая онлайн-игра, посвященная событиям Великой Отечественной войны. В ней приняло участие 32 744 человек.

В этом году игра «1 418» пройдет 5 апреля 2023 года. Время игры для каждого федерального округа России будет своим: ПФО в 9:00 по мск. Узнать подробности о проведении и зарегистрироваться на нее можно на сайте игра-1418.рф.

Все участники получат подтверждающий документ – сертификат, командам-победителям в каждом федеральном округе организаторы вручат дипломы и ценные призы.

Организатором игры выступают ВОД «Волонтёры Победы», Фонд стратегических инициатив Музея Победы, организационный комитет «Наша Победа» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства просвещения Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета.

 

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