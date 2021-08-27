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Самарцы предпочитают оффлайн-занятия с репетиторами

27 августа 2021 12:25
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самарцы предпочитают оффлайн-занятия с репетиторами

С началом нового учебного года для многих российских школьников начинаются и занятия с репетиторами — 49% школьников в Приволжском федеральном округе подтягивают знания по основным школьным предметам и в свободное от уроков время. При этом несмотря на активное внедрение онлайн-форматов и платформ большинство родителей предпочитает очные занятия — 53% детей занимаются дома у репетитора и ещё 25% — в школе или учебном центре. У 27% респондентов занятия детей с репетитором проходят дома в очном формате, а 24% занимаются онлайн — часть родителей сочетает разные форматы занятий, что позволяет найти, например, преподавателя-носителя иностранного языка. 

Привыкли к онлайн-формату прежде всего москвичи: если в столице с помощью интернета занимаются с репетиторами дети 39% опрошенных, то в небольших городах их доля составляет 17–20%. Причем больше половины отправляют чад на занятия 2–3  раза в неделю. Самыми популярными предметами стали иностранные языки и математика.

Преподавателей по иностранным языкам (английский, французский, немецкий и т. п.) привлекают к обучению школьников 55% родителей из ПФО, которые пользуются услугами репетиторов, еще 53% отправляют детей на дополнительные занятия по математике, а на третьем месте с приличным отрывом (37% респондентов) - русский язык. 

Любопытно, что набор популярных предметов отличается в зависимости от региона. Так, в Северо-Западном федеральном округе больше среднего процент изучающих с репетитором иностранные языки (69%) и информатику (13%) и меньше среднего - процент изучающих математику (39%). В Северо-Кавказском федеральном округе, напротив, математика пользуется повышенной популярностью (74% респондентов), так же, как русский язык (57%), а вот иностранные языки учат всего 35%. А в Южном федеральном округе, например, активнее, чем в других регионах изучают иностранные языки (66% детей), историю (15%), химию (14%) и литературу (8%)

Спрос на услуги репетиторов в 2021 стабильно держится выше, чем в 2020 и в допандемийном 2019 году. За год в Самаре спрос на репетиторов увеличился на 81%, а за два года - на 78%. Средняя цена за занятие по стране составляет 500 рублей, а в Самаре - 500 рублей, — говорит Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуги

Опыт работы репетитора и положительные отзывы других родителей, учеников – главные критерии выбора репетитора. Каждый из них оказался важен для 65% и 68% опрошенных из ПФО соответственно. Умение репетитора находить общий язык с детьми отметили 57%, а стоимость уроков - 56%. Примечательно, что для жителей Москвы и Санкт-Петербурга в значительно большей степени, чем для остальных россиян, важен ценовой фактор и возможность репетитора заниматься онлайн.

51% жителей ПФО, которые не пользуются услугами репетиторов, также рассказали, что им мешает. 40% занимаются с детьми самостоятельно. 27% не видят в этом смысла, а 26% считают, что это слишком дорого. Также среди причин россияне называли групповые занятия и курсы, которые заменяют детям репетиторов, и неудобное расписание, которое сложно совмещать со школой.

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