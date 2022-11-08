137

Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога Дмитрия Варенова "Ископаемые животные Самарской области. часть 2. Позвоночные".



Это вторая лекция про доисторическую фауну Самарской области (запись первой лекции - https://vk.com/samarazoo?w=wall-8385145_11490).

Лекция посвящена многочисленным позвоночным животным, ранее населявшим наш регион. На 22 лекции Эко-лектория "30 шагов к природе" вы совершите путешествие в доисторические времена, сможете прикоснуться к кости мамонта, удивитесь размерам древних амфибий, узнаете самую исчерпывающую информацию о вымерших позвоночных животных Самарской области, и получите ответ на вопрос "Где в Самарской области можно найти кости динозавра?". На лекции будет подробно рассказано о новейшей находке костей древних гигантских позвоночных - мамонта и шерстистого носорога. Обо всем этом на самой обстоятельной лекции от главного научного сотрудника Музея им. П.В. Алабина, кандидата педагогических наук, Дмитрия Варенова.



Стоимость - 300 рублей для детей старше 7 лет и взрослых, для групп от 20 человек - 150 рублей с человека, студенты биологических факультетов и юннаты проходят бесплатно.



Записываемся на лекцию заранее, количество мест ограничено.

Запись по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35

7+