Самарцев приглашают принять участие во всероссийском Дне физики

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В Самарской области мероприятия всероссийской акции пройдут 17 сентября, в воскресенье, на площадке Самарского университета им. Королёва.

Участие во всероссийском Дне физики примут школьники 8-11 классов, а также студенты ССУЗов, их родители и учителя физики.

В день рождения Константина Эдуардовича Циолковского всех желающих ждет участие во всероссийском физическом диктанте - интеллектуальной игре, в ходе которой участникам предстоит ответить на вопросы и узнать, насколько хорошо они знакомы с основными понятиями и законами физики.

В этот день на площадке университета пройдут инженерные игры с призами. Также участников ждет путешествие в волшебный мир лабораторий физики университета.

Участники акции смогут послушать научно-популярные онлайн-лекции ведущих учёных страны. К примеру, ученый из МФТИ Эмиль Ахмедов расскажет о рождении и смерти черных дыр. А известный российский астрофизик Борис Штерн ответит на вопрос - реален ли межзвездный перелет в обозримое время.

Для участия во всероссийском Дне физики необходимо зарегистрироваться на сайте акции: Физикадлявсех.рф/day.

Здесь же можно ознакомиться с подробной программой мероприятия.

Место и время проведения:

Воскресенье, 17 сентября, 11.00 - 12.00 - Всероссийский физический диктант.