Самарцам покажут советские открытки на тему школы

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Коллекционер Ольга Давыдова представит самарской публике советские открытки. Тематика выставки (0+) посвящена учебному году и Дню учителя - на открытках представлены лозунги и эпизоды из школьной жизни.

В открытии выставки примет участие эксперт в области анализа изображений, доцент Самарского университета Наталия Сергеева. Она расскажет, какие существуют подходы к анализу изображений и как можно считывать с открыток смыслы, и поделится своим анализом отражения идеологических и культурных установок того времени на почтовых открытках.



Выставка открывается в субботу, 7 октября, в 16:00 в Музее почты по адресу: Самара, Молодогвардейская, 144, второй этаж. Вход на открытие бесплатный, но нужна предварительная регистрация.



Выставка будет работать до 31 октября. Посетить ее можно бесплатно в часы работы музея, пишет Сова.

Фото: афиша предоставлена сообществом "Дом Иванова"