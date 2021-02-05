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Самарскому университету путей сообщения назначили нового руководителя. Им стал Максим Гаранин. Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности ректора.

Приказ о назначении выпустило Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Информация об этом в четверг, 4 февраля, появилась на сайте вуза. Известно, что ранее Максим Гаранин занимал пост проректора по науке и инновациям.



Предыдущего ректора СамГУПС Ивана Андрончева сняли с должности 28 января. Кресла руководителя вуза он лишился после возбуждения уголовного дела. Следователи подозревают Андрончева в нецелевом расходовании бюджетных средств - 1,8 млн рублей, передает sova.info.

Фото: СамГУПС/ sova.info