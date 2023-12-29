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Самарскому университету им. Королёва будет выделено более 600 млн рублей на разработку решений в сфере ИИ

29 декабря 2023 13:18
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Самарскому университету им. Королёва будет выделено более 600 млн рублей на разработку решений в сфере ИИ

Проект создания первой в России экосистемы безопасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) получит господдержку - Самарский университет им. Королёва вошел в число победителей федерального конкурса по поддержке российских исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Конкурсный отбор проводился Аналитическим центром при Правительстве России. Согласно итогам конкурса, Самарскому университету им. Королёва в течение ближайших трех лет будет выделено на условиях софинансирования более 850 млн рублей, из которых более 600 млн рублей составят бюджетные субсидии, и более 200 млн. рублей - средства индустриальных партнеров. Средства пойдут на разработку прикладных решений в сфере искусственного интеллекта в целях развития отечественной беспилотной авиационной отрасли.

Софинансирование обеспечат четыре индустриальных партнера университета, в том числе ПАО "Сбербанк" и компания-разработчик беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего". Разработку инновационных решений университет будет вести совместно с академическими партнерами - Сколтехом, ИППИ РАН им. Харкевича и Адыгейским государственным университетом.

Всего по итогам конкурса наряду с Самарским университетом им. Королёва господдержку получат еще пять исследовательских центров, работающих на базе МИФИ, Санкт-Петербургского и Новосибирского госуниверситетов, Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина и Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. Средства выделяются Министерством экономического развития РФ в целях разработки прикладных ИИ-решений с привязкой к приоритетным отраслям экономики.

Одним из приоритетных проектов, реализуемых в рамках данной господдержки, станет разработка в Самарском университете им. Королёва первой в России экосистемы безопасности для отечественных беспилотных летательных аппаратов. Работу по данному проекту ведут ученые университетского Центра "Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем". Разработка на основе нейросетей позволит упорядочить и автоматизировать полеты дронов и минимизировать количество потенциальных нештатных ситуаций на земле и в воздухе. В перспективе подобная единая экосистема поможет создать в нашей стране высокие стандарты безопасности для целой отрасли беспилотной авиации.

Этот проект ученые реализуют вместе с индустриальным партнером - компанией "Транспорт будущего”. В декабре 2023 года эта компания открыла на территории ОЭЗ “Тольятти” первую очередь завода по производству гражданских беспилотников для сельского хозяйства, мониторинга и доставки.


Автор фото: Олеся Орина

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