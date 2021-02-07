Самарским выпускникам раскрыли предварительные даты ЕГЭ

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Экзаменационная пора для одиннадцатиклассников начнётся 31 мая, об этом сообщают РИА Новости. Первыми предлагают сдавать географию, литературу и химию.

Самый массовый ЕГЭ, который являются обязательными для всех выпускников российских школ, экзамен по русскому языку пройдёт в два дня – 3 и 4 июня, сообщает издание со ссылкой на сообщение Рособрандзора. Так же названы предварительные даты аттестации по выбранным предметам:

математика — 7 июня;

история — 7 июня;

физика — 11 июня;

обществознание — 15 июня;

биология — 18 июня;

письменная часть экзаменов по иностранным языкам — 18 июня;

устная часть экзаменов по иностранным языкам — 21 и 22 июня;

информатика и ИКТ — 24 и 25 июня.

Так же стоит отметить, что впервые ЕГЭ по информатике и ИКТ в 21-м году будут проходить на компьютерах.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдавать экзамены в основные дни, предусмотрели резервные даты - 28, 29 июня и 2 июля. Определен и дополнительный период ЕГЭ: 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день 17 июля, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Pixabay.com