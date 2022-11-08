Самарским школьникам предлагают присоединиться к Культурному марафону, посвященному моде и технологиям

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В этом году Культурный марафон проходит в четвертый раз и будет посвящен истории моды и роли технологий в ее развитии. Эксперты приготовили для школьников, их родителей и педагогов интерактивные тесты, творческие конкурсы и возможность поучаствовать в научном проекте. Организатор марафона – компания «Яндекс» при поддержке Минпросвещения России и Министерства культуры России. Проходить марафон будет до 9 декабря 2022 года в онлайн-формате.

Участники познакомятся с историей моды и тем, как в ней отражаются культурные традиции и особенности регионов. Школьники смогут попробовать себя в роли стилистов и собрать актуальные образы на основе семейных архивов, а также узнают, например, какой цвет вошел в моду после освоения космоса, как появление фиолетовой одежды связано с химией, что такое кика рогатая и как изобретение пластиковой бутылки изменило моду.

Важная часть марафона – исследовательский проект по сбору уникального датасета архивных праздничных образов жителей России. Это будет самая большая коллекция снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в России в разное время. Участники на практике поймут, что мода – это важная часть культуры, которая, как живопись или музыка, может многое рассказать об обществе и времени.

«В своей работе мы поддерживаем проекты, направленные на изучение культуры и традиций нашей страны. Наряды, украшения и предметы декоративно-прикладного искусства могут рассказать современному поколению историю жизни различных этносов, познакомить с традициями наших предков, дать понимание, как видоизменялась мода от региона к региону. Благодаря Культурному марафону ребята не только исследуют эволюцию бытовых и праздничных образов жителей России, но также приобретут полезные практические навыки, связанные с обработкой больших объемов данных», – отметил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

«Тематика культурного марафона в этом году чрезвычайно интересна. Мода – действительно важная часть культуры, которая как живопись или музыка может многое рассказать об обществе и времени. История моды – это составляющая всего развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. Всероссийский проект познакомит участников с эволюцией моды, расскажет о ее роли в развитии культуры и наоборот – о влиянии культуры на моду», – подчеркнула заместитель Министра культуры России Надежда Преподобная.

Присоединиться к проекту могут все желающие: преподаватели, школьники всех возрастов и их родители. По итогам марафона участники смогут выиграть призы, а самые активные получат приглашение на вечеринку в метавселенной Академии Яндекса. Подробную информацию о Культурном марафоне можно узнать на сайте.