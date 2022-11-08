Самарским школьникам предлагают присоединиться к Культурному марафону, посвященному моде и технологиям

Я нашел ошибку
Главные новости:
Проведено около 100 исследований. 20 пациентам, у которых выявлены серьезные патологические изменения в сердечной мышце, проведено стентирование.
Новое оборудование помогает тольяттинским кардиологам выявлять мельчайшие патологии сердца
Внесённый пакет – результат работы партийной Программной комиссии и поручений, которые дал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года
Организовал экскурсию для юнармейцев отряда «Феникс» руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.
Школьники из Кинеля посетили областной парламент
Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В этом году коллектив Кинельской центральной больницы города и района пополнили четыре специалиста
Активисты партийного проекта «Историческая память» региона продолжают поисковые и восстановительные работы на воинских захоронениях в Самаре и губернии.
В Самаре восстановили могилу врача и ученого Татьяны Аскалоновой
Дождливая осень в этом году обернулась ростом количества жалоб на подтопление городских дорог и тротуаров.
Обратная связь в соцсетях помогает бороться с лужами на городских улицах
На площадке форума собрались студенты и выпускники, а также представители промышленных партнеров вуза.
ОДК-Кузнецов стал участником IV Карьерного форума Самарского политеха
За время мобилизации представители президентского движения в Самарской области вернули домой более 14-и человек.
Активисты Народного фронта в Самарской области вернули домой ошибочно мобилизованных мужчин
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.24
-0.86
EUR 60.9
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарским школьникам предлагают присоединиться к Культурному марафону, посвященному моде и технологиям

8 ноября 2022 14:46
169
Проходить марафон будет до 9 декабря 2022 года в онлайн-формате.

В этом году Культурный марафон проходит в четвертый раз и будет посвящен истории моды и роли технологий в ее развитии. Эксперты приготовили для школьников, их родителей и педагогов интерактивные тесты, творческие конкурсы и возможность поучаствовать в научном проекте. Организатор марафона – компания «Яндекс» при поддержке Минпросвещения России и Министерства культуры России. Проходить марафон будет до 9 декабря 2022 года в онлайн-формате.

Участники познакомятся с историей моды и тем, как в ней отражаются культурные традиции и особенности регионов. Школьники смогут попробовать себя в роли стилистов и собрать актуальные образы на основе семейных архивов, а также узнают, например, какой цвет вошел в моду после освоения космоса, как появление фиолетовой одежды связано с химией, что такое кика рогатая и как изобретение пластиковой бутылки изменило моду.

Важная часть марафона – исследовательский проект по сбору уникального датасета архивных праздничных образов жителей России. Это будет самая большая коллекция снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в России в разное время. Участники на практике поймут, что мода – это важная часть культуры, которая, как живопись или музыка, может многое рассказать об обществе и времени.

«В своей работе мы поддерживаем проекты, направленные на изучение культуры и традиций нашей страны. Наряды, украшения и предметы декоративно-прикладного искусства могут рассказать современному поколению историю жизни различных этносов, познакомить с традициями наших предков, дать понимание, как видоизменялась мода от региона к региону. Благодаря Культурному марафону ребята не только исследуют эволюцию бытовых и праздничных образов жителей России, но также приобретут полезные практические навыки, связанные с обработкой больших объемов данных», – отметил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

«Тематика культурного марафона в этом году чрезвычайно интересна. Мода – действительно важная часть культуры, которая как живопись или музыка может многое рассказать об обществе и времени. История моды – это составляющая всего развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. Всероссийский проект познакомит участников с эволюцией моды, расскажет о ее роли в развитии культуры и наоборот – о влиянии культуры на моду», – подчеркнула заместитель Министра культуры России Надежда Преподобная.

Присоединиться к проекту могут все желающие: преподаватели, школьники всех возрастов и их родители. По итогам марафона участники смогут выиграть призы, а самые активные получат приглашение на вечеринку в метавселенной Академии Яндекса. Подробную информацию о Культурном марафоне можно узнать на сайте.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
8 ноября 2022  13:24
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
211
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
8 ноября 2022  12:32
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
187
В Самаре задержали
8 ноября 2022  12:02
В Самаре задержали "черных археологов"
200
В Самаре проходит Парад Памяти
7 ноября 2022  13:32
В Самаре проходит Парад Памяти
488
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
7 ноября 2022  13:05
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
404
Весь список